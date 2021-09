„Bachelorette“ Maxime Herbord: Hat sie Raphael schon den Laufpass gegeben?

21.09.2021 13:33 Uhr

Gerade erst hat die letzte "Bachelorette"-Staffel ein Ende gefunden und Maxime Herbord hat sich für Raphael Fasching entschieden. Jetzt scheint es so, als sei schon alles wieder vorbei, bevor es überhaupt richtig begonnen hat.

Maxime Herbord hatte als „Die Bachelorette“ einen sehr holprigen Weg und musste viele Rückschläge hinnehmen. Am Ende fand sie trotzdem ihr Glück und entschied sich im Finale für Raphael Fasching.

Maxime über Raphael: „Wir mögen uns sehr!“

Ein Paar sind die beiden aber nach wie vor nicht. Bei der Wiedersehens-Show erklärte Maxime sehr zaghaft: „Wir mögen uns sehr und haben uns auch schon ein paar Mal getroffen und haben es weiterhin vor.“

Nach einem wahr gewordenen Disney-Traum klingt das aber nicht, die beiden wollen vorerst schauen wo der Weg für sie hinführen wird. Das war zumindest der letzte aktuelle Stand.

Alles schon wieder vorbei?

Nun gibt es aber einen Dämpfer, denn ein Insider plauderte gegenüber der Seite „Promiwood“ aus, dass alles schon wieder vorbei sein soll zwischen Maxime und ihrem Raphael.

Denn die Seite berichtete, dass Maxime ihm mit diesen Worten den Laufpass gab: „Ich glaube es ist das Beste, wenn wir uns nicht weiter kennenlernen, ich glaube wir wissen beide, dass aus uns beiden nichts wird.“

„Raphael ist am Boden zerstört!“

Der Verschmähte soll die Welt nicht mehr verstehen, schließlich hatten beide eigentlich beschlossen, dass sie es langsam angehen lassen wollen:

„Raphael ist am Boden zerstört, er hatte schon kurz nach dem Finale das Gefühl, Maxime meint es nicht 100 Prozent ernst, vor wenigen Tagen schoss sie ihn per WhatsApp ab“, so der Insider.

Hat Maxime einen Neuen?

Bereits während der gesamten Staffel hatte man das Gefühl, dass Maxime auf jeden anderen stand, nur nicht auf Raphael. Sie hatte besonders ein Auge auf die Kandidaten Zico Banach, Julian Dannemann und Leon Knudsen geworfen. Julian und Leon warfen aber während der Staffel freiwillig hin.

Beim Wiedersehen wurde von Zico und Julian dann auch noch angedeutet, dass Maxime nach der Sendung Kontakt zu Kandidat Leon gehabt haben soll. Ist er also der Grund für Raphaels Laufpass?

(TT)