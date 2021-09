Gabriel Kelly: Mucki-Challenge mit Youtube-Star Johannes Luckas

Gabriel Kelly: Mucki-Challenge mit Fitness-Profi Johannes Luckas

23.09.2021 20:00 Uhr

Angelo Kellys ältester Sohn Gabriel ist ein echtes Sport-Ass und hat offenbar eine große Leidenschaft fürs Bodybuilding und Bank-Drücken. Jetzt hat sich der Sänger und Rapper einen echten Fitness-Profi zu Hilfe geholft.

Hat Gabriel Kelly, Angelo Kelly ältester Sohn, seine Leidenschaft für Sport etwa von seinem Onkel mit in die Wiege gelegt bekommen? Schließlich ist Joey Kelly der wohl Fitteste in der Kelly-Familie und Gabriel scheint neuerdings eine riesige Begeisterung für körperliche Betätigung zu haben.

Auf Instagram postet der 20-Jährige vermehrt Mucki-Bilder – und die können sich sehen lassen. Der Musiker präsentiert inzwischen einen stählernen Body. Dafür hat sich der Kelly-Spross sogar prominente Hilfe geholt, die seinen Body noch besser in Form bringen soll.

Sport-Challenge mit Bodybuilding-Profi

Der deutsche Bodybuilder und Youtube-Personal-Trainer Johannes Luckas (303.000 Follower bei Youtube) hat sich dem jungen Mann offenbar angenommen. Beide zeigten sich jetzt auf einem gemeinsamen Foto auf Gabriels Instagram-Account. Zu einer Bild-Reihe, in der die zwei Männer ihre Muskeln beim Gewichtheben in Szene setzen, schreibt Gabriel: „100KG Bankdrücken in 4 Wochen?! Jep. Gabriel Kelly nun Fitfluencer?! Nein, aber ne neue Sport-Challenge mit Bodybuilding Veteran @johannes_luckas! Gibt’s jetzt auf YouTube zu sehen. Ist mega lustig geworden, also check it out!“

Das ist Johannes Luckas

Mit Luckas ist Gabriel Kelly auf jeden Fall in guten Händen, was sportliche Leistungen im Bodybuilding-Bereich betrifft. Bereits im Alter von 4 Jahren gewann Luckas einige Wettkämpfe im Schwimmverein seiner Geburtsstadt Leipzig. Als Teenager probierte er sich in Tennis, Kampfsport und American Football aus, 1997 verschrieb er sich dann endgültig dem Bodybuilding. Er leitete ein Fitnessstudio und bestritt seit 2001 erste Wettkämpfe im Bankdrücken. Seit 2005 ist er als Personaltrainer tätig und betreut sowohl professionelle Sportler, Freizeitsportler, als auch adipöse ALGII-Gruppen.

Johannes Luckas ist auch Wrestler

Im Mai 2017 trat er bei der German Wrestling Federation in einem Wrestling-Match unter anderem gegen „Evil“ Jared Hasselhoff an. Auf Social Media hat sich Johannes Luckas inzwischen auch eine riesige Fangemeinde erarbeitet. Er betreibt einen YouTube-Kanal mit derzeit über 280.000 Abonnenten und hat knapp 170.000 Follwer auf Instagram.

Das macht Gabriel Kelly neben dem Sport

Bevor Gabriel Kelly zum Mucki-Man mutierte und sich seinen eigenen Leidenschaften und Hobbies widmete, zog er mit seinen Eltern Angelo und Kira und seinen Geschwistern einige Jahre mit einem Wohnmobil durchs Land. Die Familie verdiente ihren Lebensunterhalt mit Straßenmusik. 2016 kaufte sich die Familie in Irland ein Haus am Wald. Gabriel lebte dort mit seinen vier Geschwistern und seinen Eltern und spielte in der Familienband. Musikalischer Schwerpunkt: Irische Folkmusik.

Vor zwei Jahren verließ der 20-Jährige sein Elternhaus und zog nach Deutschland, nach Warnemünde. Er stellte sich auch musikalisch auf eigene Beine und zwar mit Rap-Musik. Im Februar veröffentlichte er unter dem Titel „Sucht“ seine erste Single und sein erstes Video.