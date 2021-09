Rapper Dan Sur tauscht Haare gegen Goldzottel

14.09.2021 22:15 Uhr

Eine Frisur der besonderen Art trägt seit wenigen Monaten der mexikanische Rapper Dan Sur. Der Musiker ließ sich nämlich Haken in die Kopfhaut implantieren, um daran seine Goldketten anzubringen. Ob sich dieser Trend allerdings durchsetzt, darf bezweifelt werden.

Rap-Stars haben bekanntlich einen Drang zu Extravaganz und absolut schrägen Outfits. Auch die Accessoires sind oft nur für die wenigsten Leute alltagstauglich. Aber gut, über Geschmack lässt sich ja streiten.

Eine Frisur aus Gold gab es aber noch nicht. Doch damit ist jetzt, dank dem mexikanischen Rapper Dan Sur, nun auch Schluss. Denn der 23-Jährige trägt goldene Kettchen anstatt einer Frisur aus Haaren.

Dan Sur wollte Veränderung

Damit steht der Bling-Bling Look auf einer neuen Stufe. Den Schmuck befestigt der Mexikaner an mehreren Haken, die er sich chirurgisch in die Kopfhaut implantieren ließ. Autsch! Laut dem Rapper seine neue Mähne übrigens aus echtem Gold.

„Jeder färbt sich die Haare. Ich wollte etwas anderes machen. Jetzt hoffe ich, dass mich nicht gleich jeder kopiert“, so der Produzent auf seinem Tiktok-Account. Ohnehin sei er der erste Mensch weltweit, dem das Gold auf diese Weise vom Kopf wachse. Die gewöhnlichen schwarzen Rastazöpfe aus früheren Tagen waren dann wohl doch etwas zu langweilig.

Haare stylen leicht gemacht

Die goldenen Strähnen lassen sich beliebig ein- und aushaken und können in allen Farben und Größen eingesetzt werden. Passend für jede Laune und jeden Anlass. Haare waschen, kämmen oder föhnen gehören damit der Vergangenheit an. Auch sonst scheint der Mexikaner auf Gold abzufahren. Regelmäßig posiert er auf Fotos auf Instagram mit Goldbarren und vergoldeten Zähnen.

Besorgt aufgrund möglicher Attacken von fanatischen Fans ist Dan Sur nicht. „Ich habe mehr Security als der Rapper 6ix9ine und ich kann gut kämpfen. Glaubt mir, ich habe keine Angst.“ Jetzt fehlt nur noch der passende musikalische Erfolg. Denn in der Szene ist der Gold-Liebhaber bislang nämlich noch eine eher kleine Nummer.

Lil Uzi Vert: Fans entwenden Diamanten

Hoffentlich ergeht es ihm nicht so, wie seinem Rap-Kollegen Lil Uzi Vert (26). Denn der setzt ebenfalls auf ein abgefahrenes und extrem wertvolles Schmuckstück – einen 24 Millionen Dollar teuren Diamanten.

Den trägt der US-Amerikaner eingepflanzt zwischen den Augenbrauen auf seiner Stirn. Erst kürzlich rissen Fans während eines Konzerts den Glitzer-Stein raus. (TP)