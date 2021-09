Sarah Engels: So denkt sie über Pietro Lombardis Tränen-Video

Sarah Engels: So denkt sie über Pietro Lombardis Tränen-Video

17.09.2021 17:08 Uhr

Sarah Engels reagiert mit rührenden Worten auf Pietros Instagram-Comeback. Der Sänger veröffentlichte gerade ein tränenreiches Video auf seinem Account, mit dem er seine Social Media-Auszeit nach drei Monaten beendete.

In seinem „ehrlichsten Interview“ zeigte sich der ehemalige ‚DSDS‘-Sieger so offen wie nie und rechnete dabei auch mit sich selbst ab. So gestand er etwa, dass er zum „Angeber“ geworden sei und viel zu viel Wert auf materielle Dinge gelegt habe.

Das sagt Sarah

Inzwischen wurde Pietros Video über eine Million Mal geklickt – auch von seiner Ex Sarah Engels, mit der er den gemeinsamen Sohn Alessio (6) großzieht.

Die Musikerin repostete Pietros Video in ihrer Story und richtete emotionale Worte an den Vater ihres Kindes. „Ich glaube die Zeit, die du dir genommen hast, war wichtig für dich und eine starke Entscheidung und wie du es sagst… kein Geld der Welt, kein Ruhm wird die wichtigsten Werte im Leben jemals ersetzen können“, schreibt die 28-Jährige, die inzwischen mit ihrem Mann Julian das große Liebesglück gefunden hat.

So reagiert Pietro

„Ich wünsche mir für dich, dass du ankommst … und das wirst du ganz sicher.“ Der ‚Phänomenal‘-Interpret zeigte sich gerührt von Sarahs lieben Worten. „Danke. Das bedeutet mir echt viel“, kommentierte Pietro Lombardi ihren Post in seiner eigenen Story und fügte zwei Herz-Emojis hinzu.