Heidi Klum und Tom Kaulitz: So feiern sie ihren Jahrestag

Redaktion Video | 23.02.2024, 00:00 Uhr

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit mittlerweile sechs Jahren ein Paar. Ihre Fans lassen die Beiden immer wieder mit privaten Einblicken an ihrem Leben teilhaben. So auch an ihrem Jahrestag am 22. Februar.