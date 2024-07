Durch Netflix-Doku wieder im Fokus Marc Eggers erhält nach „Kaulitz & Kaulitz“ erneut Hassnachrichten

Marc Eggers wurde durch Sendungen wie "Das Supertalent" und "Köln 50667" bekannt. Sein Flirt mit Bill Kaulitz auf dem Oktoberfest 2023 schlug hohe Wellen. (ae/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 12:53 Uhr

Mit ihrer Netflix-Doku begeistern Bill und Tom Kaulitz gerade nicht nur Tokio-Hotel-Fans. Doch auch Bills Wiesn-Flirt Marc Eggers gerät durch die achtteilige Serie wieder in den Fokus - mit unliebsamen Folgen.

Es ist eine der spannendsten und berührendsten Geschichten in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz": Wie geht es mit Bill Kaulitz (34) und Realitystar Marc Eggers (37) nach ihrem Wiesn-Flirt weiter? Auch Nicht-Tokio-Hotel-Fans fiebern vor dem Bildschirm plötzlich mit, wenn der Sänger eine Nachricht von dem Männermodel erhält – oder auch nicht.

Marc Eggers spürt wieder negative Auswirkungen

Denn Bills Schwärmerei scheint eher einseitig zu sein. "Er ist nicht so begeistert wie ich", schlussfolgert der 34-Jährige ob Eggers' Zurückhaltung. Der Sänger befürchtet zudem, dass Eggers durch den Riesenrummel, der nach dem Oktoberfest entstanden ist, etwas abgeschreckt sei. Damals hatte der einstige "Köln 50667"-Darsteller viele homophobe Kommentare erhalten, die er kommentarlos gepostet hatte. Und auch jetzt, wo die Liebelei durch den Streamingdienst wieder in den Fokus geraten ist, spürt Eggers erneut negative Konsequenzen.

Auf die Frage eines Followers in einer Fragerunde in seiner Instagramstory, ob er viel Hate (zu deutsch: Hass) wegen der Netflix-Doku erhalte, antwortete Marc Eggers kurz, aber deutlich: "Ja!" Er danke trotzdem allen, "die mir liebe Nachrichten schreiben".

Auch in der neuen Folge des Podcasts "Das 17. Bundesland – Der Mallorca Podcast" sprach er über den ganzen Trubel, der nun wieder neu entfacht wurde. "Falls man sich das nochmal angucken möchte, damit ist auch alles gesagt, kann man bei Netflix mal reinschauen. Da gibt es, glaube ich, eine sehr interessante Doku", sagte er. Ob er inzwischen womöglich mit dem Sänger zusammen ist oder sie keinen Kontakt mehr haben, ließ er offen. "Da haben die Leute nicht so einen Mehrwert von."

Kameras begleiten Bills Schwärmereien und einige Treffen

In "Kaulitz & Kaulitz" wird nicht nur der besagte Oktoberfest-Flirt thematisiert. Die Kameras zeigen auch, wie Bill sich danach sehr verliebt zeigte und immer auf neue Nachrichten von Marc Eggers hoffte. So überraschte er seinen Flirt etwa zum Geburtstag mit zahlreichen Herzluftballons. Auch bei weiteren Treffen war die Kamera dabei – bei der Halloween-Party von Heidi Klum (51) in New York und bei der Preisverleihung der 1live Krone in Bielefeld.

Doch Bill Kaulitz erklärte auch, wie schwierig ein Leben an seiner Seite sein kann. Denn das Interesse der Öffentlichkeit an seinem Privatleben ist groß. "Marc ist einfach ein lieber Typ. Und ich will nicht, dass irgendwas von dem, was zwischen uns passiert ist, für ihn negativ ist." Eggers bekomme nach dem Flirt auf der Wiesn so viel Hate – "ich glaube, er hat nicht so darüber nachgedacht". Der Sänger selbst habe ein dickes Fell. "Mich trifft sowas gar nicht. Aber ich glaube, für ihn ist das schon nicht so geil."

Tom Kaulitz ahnte schon, dass es kompliziert wird

Und so können Fans in der Doku mit Bill Kaulitz mitleiden, als er vor Weihnachten eine "nicht so schöne Nachricht" von Marc Eggers erhielt. Darin stand wohl, dass er die Festtage nicht gemeinsam verbringen will. Woraufhin der 34-Jährige erklärte: "Es scheint etwas einseitig zu sein, er ist nicht so begeistert wie ich." Zwillingsbruder Tom hingegen musste eingestehen, dass er das Liebes-Debakel schon befürchtet hatte.

Dabei ist Marc Eggers die Öffentlichkeit eigentlich seit vielen Jahren gewöhnt. 2010 trat er bei "Das Supertalent" auf. Ein Jahr später ließ er sich für die Sendung "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" begleiten. Er war bei "Berlin Models – unser Leben, unser Traum", "Dance Dance Dance" und "Köln 50667" dabei. Seit 2015 hat er einen eigenen YouTube-Kanal. Auch als Ballermann-Sänger ist er aktiv. Doch sein Privatleben stand bislang weniger im Fokus. "Ich bin am Arsch", meinte er noch bei der Abfahrt vom Oktoberfest, als schon erste Berichte über den Flirt mit Bill Kaulitz kursierten. Zuvor hatte das Männermodel immer Frauen an seiner Seite.