„Jessica ist extrem verärgert“: Timberlake muss sich nach Trunkenheitsfahrt nicht nur vor dem Gesetz verantworten

Redaktion Video | 21.06.2024, 12:10 Uhr

Musikstar Justin Timberlake wurde vor kurzem wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Die zuständige Polizeibehörde von Sag Harbor, einem kleinen Ort auf Long Island östlich von New York, informierte in einem Statement und veröffentlichte dazu Timberlakes Mugshot.