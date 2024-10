Musik Justin Bieber: Überraschendes Bühnen-Comeback

Justin Bieber - FEB 22 - GETTY - Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2024, 16:00 Uhr

Der Sänger trat mit einem Überraschungsauftritt bei dem Konzert des Rappers in Los Angeles auf.

Justin Bieber trat mit einem Überraschungsauftritt bei Don Tolivers Konzert in Los Angeles auf.

Der Popstar kehrte am Freitag (18. Oktober) auf die Bühne zurück, um gemeinsam mit Toliver ihren ‚Private Landing‘-Song in der Crypto.com Arena zu singen.

Der besondere Moment wurde von der Frau des Sängers, Hailey Bieber, die im Publikum anwesend war, mit der Kamera festgehalten. Justin soll vor kurzem wieder im Aufnahmestudio gewesen sein und an neuer Musik gearbeitet haben, wobei der Star am Sonntag (20. Oktober) die Neuigkeiten zu bestätigen schien, indem er Fotos von sich bei den Aufnahmen in einem Studio mit seinen Fans teilte. Der Musiker arbeitet mit dem 26-jährigen Singer-Songwriter Mk.gee zusammen, der zuvor mit Stars wie Dijon, Omar Apollo und Kacy Hill kollaborierte. Der Musikproduzent, der mit bürgerlichem Namen Michael Todd Gordon heißt, verriet vor kurzem gegenüber der ‚New York Times‘-Zeitung: „Er [Justin] ist auf der Suche. Alles, was aus seinem Mund kommt: Das ist Popmusik. Da kann man echt ziemlich wilde Sachen machen, nur da es etwas darstellt.” Der 30-jährige Justin musste den Rest seiner ‚Justice World Tour 2022‘ zuvor abbrechen, nachdem er wegen des Ramsay-Hunt-Syndroms eine teilweise Gesichtslähmung erlitt und zog sich von der Musik zurück, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren.