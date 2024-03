Kurioser Kosename: So nennt Jennifer Lopez ihren Ben privat

Redaktion Video | 06.03.2024, 15:00 Uhr

In der Öffentlichkeit wirken Jennifer Lopez und Ben Affleck verliebter denn je. In einer Dokumentation für Jennifer Lopez’ neuen Film „This is Me…Now“ bekommen wir nun einen privaten Einblick in ihren Arbeitsalltag und ihre Beziehung. Dabei gibt J.Lo auch ihren spanischen Spitznamen für ihren Liebsten preis…