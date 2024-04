Lehrer verraten: So war Taylor Swift als Kind

Redaktion Video | 30.04.2024, 12:41 Uhr

Als Sängerin feiert Taylor Swift Rekorde über Rekorde. Schon als Kind, als Taylor in der zweiten Klasse war, soll die Musikerin gewusst haben, dass sie Sängerin werden will. Das hat ihre Musiklehrerin aus der Grundschulzeit nun in einem Interview preisgegeben.