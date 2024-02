Rührende Geste von Marie Reim an ihre Mama Michelle

Redaktion Video | 08.02.2024, 00:00 Uhr

Schlagernachwuchs Marie Reim will beim 68. Eurovision Song Contest in Malmö für Deutschland singen und dabei nicht nur in Sachen Karriere, sondern auch outfittechnisch in die Fußstapfen ihrer Mama Michelle treten.