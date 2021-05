Sophia Thiel meldet sich mit neuen Buch zurück

10.05.2021 18:00 Uhr

Sophia Thiel gehörte zu den erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen Deutschlands, doch in den letzten zwei Jahren wurde es still um sie. Sie nahm sich eine Auszeit, um wieder zu sich selbst zu finden. Mit neuer Frisur, neuer Figur und ihrem neuen Freund will sie nun aber wieder durchstarten. Ihre Erfahrungen der letzten Monate hat sie deshalb in einem Buch verarbeitet. Im Interview spricht sie mit uns darüber und verrät, wie hart die letzten Jahre wirklich für sie gewesen sind.