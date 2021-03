Video: Was wurde eigentlich aus DSDS-Star Mark Medlock?

02.03.2021 14:14 Uhr

Lange war es ruhig um den einstigen „DSDS„-Gewinner und Bohlen-Liebling Mark Medlock. Noch vor einigen Monaten hatte der „You Can Get It“-Sänger öffentlich das Ende seiner Karriere erklärt. „Ich habe jede Unterstützung, die man sich wünschen kann, doch eins weiß ich und da bin ich mir absolut sicher, dass ich kein Interesse mehr an Musik habe.“

So schick sieht sein Zuhause aus

Doch scheinbar hat es sich der 42-Jährige wohl anders überlegt und nun eine neue Single angekündigt. Und nicht nur das: Der Frankfurter hat auch gleich noch seinen Fans sein Zuhause auf Sylt gezeigt. So ist sein kleines Reich mit Plüschsofa und Perserteppich ausgestattet.

Was es sonst so neues im Leben von Mark Medlock gibt, zeigen wir euch hier im Video!