Dreharbeiten im Europark Rust „DSDS“-Jurorin Beatrice Egli lässt im Nadelstreifen-Look tief blicken

Beatrice Egli zeigt sich im Europark Rust in einem Hingucker-Look. (jom/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 22:46 Uhr

Beatrice Egli steht derzeit für die "DSDS"-Castings vor der Kamera. Bei der Vorstellung der Jury zog die Sängerin neben ihren Kollegen in einem Nadelstreifen-Look alle Blicke auf sich.

An diesem Montag (29. April) präsentierte sich die diesjährige "DSDS"-Jury. Am Rande der Dreharbeiten zu den Castings im Europark Rust posierten Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (31), Loredana (28) und Beatrice Egli (35) für die Fotografen. Dabei zog vor allem Schlagersängerin Beatrice Egli alle Blicke auf sich.

Denn anders als ihre Kollegen setzte sie nicht auf einen lässigen oder sportlichen, sondern vor allem eleganten Look. Die Musikerin trug bei dem Termin einen Hosenanzug mit weitem Bein in Dunkelblau und mit weißem Nadelstreifen-Muster. Das ärmellose Oberteil mit tiefem Ausschnitt kombinierte sie offenbar mit einer weißen Corsage. Zudem trug die Sängerin einen cremefarbenen Blazer locker über die Schultern. Den Look komplettierte sie mit weiß-goldenen Perlen-Ohrhängern, goldenen Ringen, einem breiten Armreif in Weiß und einer schwarzen Statement-Sonnenbrille. Ihre Haare hatte sie sich im Mittelscheitel zurückgesteckt.

In einer Instagram Story zeigte sich Egli in ihrem Outfit auf dem "DSDS"-Jurystuhl. "Es ist jetzt schon eine emotionale, wunderschöne Staffel", erklärt sie dabei ihren Followerinnen und Followern. Sie habe bereits "Stimmen in alle Himmelsrichtungen, von ganz hoch bis ganz tief" erlebt, erzählt Egli mit einem Lachen.

Rückkehr zu ihren Wurzeln

Am vergangenen Donnerstag verkündete RTL den Drehstart zur 21. Staffel "Deutschland sucht den Superstar". 15 neue Folgen inklusive eines Live-Finales sollen ab Herbst 2024 bei RTL und auf RTL+ zu sehen sein. Für Schlagersängerin Beatrice Egli bedeutet die 21. Staffel eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. "Vor über zehn Jahren hat genau hier meine Reise begonnen. Daher war es für mich ein ganz besonderer Moment, als ich mich heute zum ersten Mal ans Jurypult gesetzt habe", erzählt die "DSDS"-Gewinnerin von 2013 in einem Sender-Statement.