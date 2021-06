„Are You The One“: Fame oder Versenkung – Was macht Kandidat und Ober-Macho Marcel?

"Are You The One": Was macht Marcel?

26.06.2021 11:24 Uhr

In den USA gehört „Are You the One?“ schon seit 2014 zu den beliebtesten Kuppel-Shows überhaupt. Kein Wunder also, dass das Format mittlerweile auch in Deutschland läuft. Aus Staffel 2 ist vor allem einer in Erinnerung geblieben: Marcel Caruso Kaiser aus Berlin.

Sinnlose Streits, keinen Respekt vor Frauen und alles dreht sich nur um das Äußere: Bei seiner Teilnahme bei „Are You The One?“ fiel Marcel Caruso Kaiser nicht immer positiv auf. Der polarisierende Kandidat eckte schon ab Folge eins bei seinen Mitstreitern an und sorgte für ganz schön viel Chaos in der Villa. Statt der großen Liebe suchte er dort nämlich vermutlich eher den großen Fame, doch hat er sein Ziel erreicht?

So viele Menschen folgen Marcel auf Instagram

Die Ausstrahlung von „Are You The One?“ liegt schon eine Weile zurück und für Kandidat Marcel scheint sich die Teilnahme ganz schön gelohnt zu haben. Für die große Liebe hat es zwar nicht gereicht, dafür kann der Berliner jetzt eine beachtliche Followerschaft vorweisen. Ganze 154 Tausend Menschen folgen Marcel auf Instagram. Denen zeigt Marcel immer wieder seinen definierten Body und postet Oben-ohne-Fotos, denn der 29-Jährige ist ja auch leidenschaftlicher Fitnesstrainer. Viel mehr weiß man über Marcel allerdings nicht, da er sich über den Rest seines Werdegangs ziemlich bedeckt hält.

Marcels blaue Augen sind ein Fake

Nicht nur aus seinem Werdegang, macht der Muskelprotz ein Geheimnis. Auch über seine echte Augenfarbe hält sich Marcel lange bedeckt. Denn – wie schon viele vermutet haben – sind die strahlend blauen Augen des Fitnesstrainers fake! Gegenüber „Promiflash“ hat er verraten, weswegen er Kontaktlinsen trägt und damit seine braunen Knopfaugen versteckt: „Ich wollte nur zeigen bzw. beweisen, was Augen alles ausmachen können. Wir leben in einer sehr oberflächlichen Gesellschaft.“

Wer bei „Are You the One?“ genau hingesehen hat, konnte dem Berliner Fitnessfreak aber auch so auf die Schliche kommen: „Eine Linse ist mir einmal verrutscht, als ich mein Gesicht gewaschen habe. Es hat keiner gesehen außer die Kameras. Da haben sie mich bekommen, aber was soll’s“, ergänzt Marcel.

Dennoch bleibt der Personaltrainer seinen Kontaktlinsen auch nach der Show treu, gegenüber seinen Followern hat er sich jedenfalls noch nie getraut, sich ohne zu zeigen.

Das ist „Are You the One?“

Seine Follower hat Marcel garantiert den vielen Fans von „Are You The One?“ kurz „AYTO?“ zu verdanken. Das Prinzip der Show ist schnell erklärt: 20 paarungswillige Singles treffen in einer Villa aufeinander – mit nur einem Ziel: Es gilt, unter den neuen Mitbewohnern den eigenen Traumpartner zu finden. Denn der oder die ist auf jeden Fall dabei. Jedenfalls theoretisch.

Vor Drehbeginn werden die Charaktere der Bewerber nämlich anhand von Fragebögen eingehend untersucht und psychologisch ausgewertet. Wer passt am besten zu wem? Wer ist ein Perfect Match?

Marcels fragwürdiges Verhalten bei „Are You the One?“

Nach seinem Einzug in die Villa ist sich Marcel sicher, dass es in seinem Fall nur ein Perfect Match geben kann: Laura Maria. Zwischen dem Fitnesstrainer und der schönen Blondine knistert es jedenfalls ordentlich und schon bald werden die Turteltauben von ihren Mitbewohnern in die Matchbox gewählt, in der die alles entscheidende Frage beantwortet wird, ob die beiden tatsächlich ein Perfect Match sind.

Doch Marcel und Laura liegen falsch und die Enttäuschung steht ihnen sichtlich ins Gesicht geschrieben. Vor allem Laura hat damit zu kämpfen, dass Marcel nun auch die anderen Frauen kennenlernen muss, um unter ihnen sein Perfect Match zu finden.

Marcel fährt zweigleisig

Während Laura auch nach dem Besuch in der Matchbox nur Augen für Marcel hat, blickt der gelassen nach vorne und bandelt stattdessen bei Kandidatin Leonie an. Daraus, dass die ebenfalls genau in sein Beuteschema passt, macht Marcel Caruso kein Geheimnis. Das bekommt auch Laura mit, die sichtlich darunter leidet, dass Marcel seiner neuen Flamme immer näher kommt. Die Tuchfühlung geht sogar soweit, dass Marcel und Leonie in der Honeymoon Suite landen, wo sie hemmungslosen Sex haben.

Dennoch hält sich der Berliner Macho gerne alle Optionen offen, weswegen er auch Laura immer wieder Hoffnungen macht, dass sie auch nach ihrer Zeit bei „Are You the One?“ noch eine Zukunft haben könnten. Dass er und Leonie sich näher gekommen sind, verschweigt er ihr natürlich.

Nichtsdestotrotz geht es bei „Are You the One?” darum, sein Perfect Match zu finden. Das weiß auch Marcel Caruso Kaiser, der sich immer sicherer wird, dass Leonie die Kandidatin ist, die am besten zu ihm passt.

Marcel und Leonie sind ein Perfect Match

In der Matchbox stellt sich heraus, dass Marcel und Leonie tatsächlich richtig liegen. Als erstes Perfect Match der Staffel geht es für das Duo in der folgenden Nacht in die Private Suite, in der sich die beiden vor laufenden Kameras näher kommen und dabei offensichtlich erneut intim werden.

Auseinandersetzung mit Sophia Thomalla

Vor seinem Auszug am nächsten Morgen leugnet Marcel den Sex ein weiteres Mal, insbesondere um sich Laura weiterhin warm zu halten. Marcels Shit-Show ist auch Moderatorin Sophia Thomalla nicht entgangen, weswegen die dem Skandal-Burschen im Finale ordentlich die Meinung geigt und sagt: „Marcel, du hast hier gar keine Frau verdient.“ Marcels freche Antwort darauf: Das ist Aussage gegen Aussage. Wenn du der Meinung bist, dass ich mit Leonie geschlafen habe, dann habe ich mit Leonie geschlafen. Aber ich sage trotzdem: Nein. Für mich ist das kein Sex gewesen.“ Leonie kann daraufhin nur entsetzt den Kopf schütteln, bleibt aber ansonsten schweigsam wie immer.

Die Konsequenz von Marcels fragwürdigem Verhalten: Er wird aus der obligatorischen Wiedersehensshow ausgeladen, in der sich die Kandidaten:innen aussprechen können.

„Marcel haben wir ausgeladen, weil er mit seinem Verhalten und diversen Aussagen während und nach der Sendung mehrere Mitstreiter verletzt hat“, stell Sophia Thomalla gleich zu Beginn der Sendung klar.

Nach „Are You the One?“ versucht es Marcel wieder bei Laura

Nach der Show geht Marcel nochmal All-In und sucht den Kontakt zu Laura, die bereit ist, ihm trotz seines Katz-und-Maus-Spiels eine zweite Chance zu geben. Die beiden treffen sich in ihren Heimatstädten Berlin beziehungsweise Stuttgart.

Kurze Zeit munkeln die Fans sogar, dass die beiden ein Paar sind. Doch Laura stellt per Instagram klar: „Dann war das so, dass ich schleichend gecheckt habe, dass er für mich narzisstische Züge an sich hat und deswegen musste ich mich letztendlich von ihm distanzieren. An dieser Stelle kann man auch beruhigt bestätigen: Nein, ich bin nicht mit Marcel zusammen und ich war auch nie mit ihm zusammen.“

Mittlerweile genießt der Rebell also wieder sein Single-Leben, geht pumpen und gönnt sich eine Auszeit auf der Sonnenbank.