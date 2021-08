Big Brother jagt heute diese Vier wieder dahin zurück, wo sie herkamen!

Big Brother jagt heute diese Vier wieder dahin zurück, wo sie herkamen!

18.08.2021 19:23 Uhr

Bei Promi Big Brother kommt es heute Abend zu einem noch nie dagewesenen Vorfall: wegen eines Spielfehlers müssen Konsequenzen gezogen werden.

Das hat es noch nie gegeben bei Promi Big Brother: Beim Duell „Zielwasser“ kam es am späten, späten Dienstagabend zu einem Messfehler. Big Brother hat diesen Vorfall per Videobeweis nun sorgfältig geprüft und wird seine Bewohner heute in der Live-Show ab 20.15 Uhr über die daraus resultierenden und „noch nie dagewesenen Konsequenzen“ informieren.

Die falsche Gruppe hat gewonnen

Für Melanie Müller (33), Ina Aogo (32), Eric Sindermann (33) und Barbara Kijewski schien es so gut zu laufen am vergangenen Dienstagabend.

Bei dem Spiel „Zielwasser“ musste mit kleinen Wasserpistolen eine Plastik-Rakete an einer Schnur vorwärts „geschossen“ werden. In der zweiten Runde lagen beide Teams sehr nah beieinander. Es wurde nachgemessen – und das offenbar völlig falsch. Eigentlich hätte das gegnerische Team um Gitta Saxx (56), Jörg Draeger (75), Paco Steinbeck (46) und Papis Loveday (44) vorne liegen müssen.

Foto: Sat.1

Es geht zurück auf die Raumstation

Ein Sat.1-Sprecher bestätigte heute gegenüber der „Bild“-Zeitung den Fehler. Und nun?

Jörg, Gitta, Paco und Papis sollen direkt zurück auf den Big Planet, den reichen Bereich der Show, ziehen. Für Melanie, Ina, Eric und Marie (die durch den Sieg der anderen drei ebenfalls umziehen durfte) soll es schnurstracks direkt in die kalte und tageslichtlose Raumstation gehen. Babs wurde gestern ohnehin zurück in die Raumstation befördert.

Payton Ramolla spricht über schlimme Beziehungs-Erfahrung

Während sich das Unheil also anbahnt, packen die Kandidaten heute in Show 13 noch mehr über ihre intimsten und emotionalsten Erfahrungen aus. Mit zarten 21 Jahren hat Influencer-Küken Payton Ramolla die komplette Galaxie der Gefühle bereits durchlebt. In der Raumstation berichtet sie über einen Tiefpunkt ihres Liebeslebens.

“Alles, was du dir vorstellen kannst, ist schief gelaufen“, fasst sie ihre erste Beziehung zusammen und erklärt: “Er hat gesagt, wenn du dir die Brüste machen lässt, mache ich Schluss. Als wir in Paris BHs kaufen waren, hat er gesagt: Du siehst aus wie die größte Nutte. Da stand ich in Paris vor dem Eiffelturm und hab geheult.”

Ina ist entsetzt: “Er hat ja gar keinen Respekt gehabt!” Payton beendete diese Beziehung, erklärt aber zugleich: “Ich hing so krass an diesem Typen.” Spielerfrau Ina, selbst glücklich verheiratet, hat Verständnis für ihre junge Mitbewohnerin: “Ich kenn das, wenn man da erstmal drin ist, kommt man auch nicht so schnell wieder raus.” Payton: “Ich dachte wirklich er ist nett, aber er hat mir alles verboten. Ich durfte noch nicht mal auf den Geburtstag meiner Freunde. Dabei hat er mich anderthalb Jahre betrogen.”

Hier die Vorschau im Video:

Das will Danni Büchner auf keinen Fall

Paytons Geschichte bewegt Daniela Büchner, von einer eigenen toxischen Liebes-Erfahrung zu berichten – und der damit verbundenen Sorge, ausgerechnet im “Promi Big Brother”-Universum auf ihren Ex zu treffen: “Ich habe ihm von Anfang an gesagt: Wenn du hier reingehst, gehe ich raus. Sein Gequatsche kann man sich nicht anhören. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kann noch nicht mal seine Stimme hören. Ich möchte weder seine Stimme hören, noch dass er mir schreibt. Deswegen lenke ich mich ab.” Na dann kann man nur hoffen, dass sich Promi BB nicht noch eine böse Überraschung für Danni ausgedacht hat.

Aktuelle Bewohner auf der Raumstation

Payton Ramolla (21), Influencer-Küken

Uwe Abel (51), Bauer mit Herz

Danny Liedtke (31), Soap-Darsteller

Daniela Büchner (43), Reality-Star

Gitta Saxx (56), Jahrhundert-Playmate

Paco Steinbeck (46), Superhändler

Jörg Draeger (75), TV-Ikone und Gameshow-Legende

Papis Loveday (44), Topmodel und Mode-Unternehmer

Babs Kijewski (Alter geheim), Profi-Anglerin und Reisebloggerin

Aktuelle Bewohner:innen Big Planet

Melanie Müller (33), Ballermann-Queen

Ina Aogo (32), Königin der Spielerfrauen

Eric Sindermann (33), Modedesigner und Ex-Handballer

Marie Lang (34), Kickbox-Weltmeisterin