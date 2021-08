Tim Mälzer und Steffen Henssler steigen erstmals zusammen in den Ring

26.08.2021 13:00 Uhr

Die neue Show der wohl größten Köche Deutschlands startet am 19.09 auf Vox: Steffen Henssler tritt gegen Tim Mälzer in den Ring der Haute Cuisine. Doch diesmal wird nicht wie bei „Kitchen Impossible" in fremden Ländern gekocht, sondern abgeliefert! Für wen sie kochen, wissen die beiden Großmäuler erst kurz vor Lieferung.

In der neuen Show „Mälzer und Henssler liefern ab!“ kämpfen die beiden Streithähne Tim Mälzer (50) und Steffen Henssler (48) das erste Mal in einem eigenen Format gegeneinander. Und zwar bekommt jeder der Beiden seinen eigenen Pop-Up Lieferdienst: Die Bestellungen flattern entweder per Sprachnachricht aufs Handy, Fotos, oder klassich per Text über die Bonmaschine ein. Von jetzt an heißt es Gas geben!

Henssler vs. Mälzer im Liefer-Duell

Für wen die beiden in der Show überhaupt kochen, erfahren Tim Mälzer (50) und Steffen Henssler (48) erst, wenn es schon zu spät ist: Ob für eine sechsköpfige Großfamilie, eine Geburtstagsfeier mit Freundinnen, die Belegschaft eines chinesischen Restaurants oder ein altes Ehepaar – wer sich hinter der Bestellung verbirgt, sehen sie erst bei der Übergabe ihrer Gerichte an der Haustüre, denn die beiden Spitzenköche liefern auch höchstpersönlich aus.

Netterweise senden die Besteller:innen den beiden Köchen vorab schonmal Hinweise per Foto, Sprachnachricht oder als Text über eine Bonmaschine. Und los geht der kulinarische Wettkampf um Intuition, Kreativität und Ehre.

„Kitchen Impossible“ trifft auf „Das perfekte Promi-Dinner“

Aber wie gewinnt man in der Show? Die Besteller:innen werden zur knallharten Jury – ähnlich wie in Mälzers erfolgreichem Format „Kitchen Impossible“, in dem auch die Gastgeber entscheiden, wie viele Punkte Mälzer für seine kulinarischen Geniestreiche erhält. Wer den Geschmack der Herausforderer am Ende am besten trifft, gewinnt das Duell. Was die beiden nicht wissen: Die Laufkundschaft besteht auch aus prominenten Freunden.

Promis als Gegner im Lieferservice-Duell

Auch Stars haben Hunger und bestellen sich wie jeder Otto-Normalverbraucher gerne mal was beim Lieferdienst. Wenn Ina Müller (56), Judith Rakers (45), Smudo (53) von „Die Fantastischen Vier“, Steven Gätjen (48), Wigald Boning (54) und die Band „Revolverheld“ im Pop-up-Lieferservice spontan eine Bestellung aufgeben, steigt das Stresslevel bei Tim Mälzer und Steffen Henssler – denn es muss schließlich pünktlich abgeliefert werden.

Welcher der beiden ehrgeizigen Köche kann am Ende im doppelten Sinne abliefern? VOX zeigt die erste von zwei Folgen „Mälzer und Henssler liefern ab!“ am Sonntag, 19. September, um 20:15 Uhr. Produziert wird die Koch-Show von Endemol Shine Germany.