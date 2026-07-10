Stars 18 Kilo leichter: Jenny Frankhauser teilt Abnehmerfolg

Jenny Frankhauser - Berlin, 12.04.2018 - SVEN SIMON BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 14:00 Uhr

Die Ex-Dschungelkönigin begeistert ihre Instagram-Community mit einer starken Botschaft.

Jenny Frankhauser zeigt auf Instagram ihren After-Baby-Body.

Die Influencerin zieht mit ihrem Partner Steffen König zwei Söhne groß. Damian kam im September 2022 zur Welt, Nesthäkchen Milan folgte im März 2024. Nun hat die Ex-Dschungelkönigin über ihre persönliche Abnehmreise nach zwei Schwangerschaften gesprochen. Auf Instagram teilte sie ein Video, in dem sie zunächst ihren Bauch vor dem Badezimmerspiegel begutachtet und anstupst. „Zum Glück bin ich keine Mutter, die sich gehen lässt“, scherzt Jenny, als ihr Bauch sichtbar wackelt.

In einer weiteren Aufnahme filmt sie sich im Fitnessstudio. „Ich bin nicht die Mama, die nach der Geburt ihrer Kinder sofort wieder in Form war. Nicht nach drei Monaten, nicht nach einem Jahr, nicht mal nach zwei Jahren!“, erklärt die 33-Jährige. Erst nach zweieinhalb Jahren habe sie genug Kraft gehabt, um wieder zu trainieren. Das Schlimmste sei gewesen, dass sich Jenny währenddessen ständig gefragt habe: „Warum schaffen es alle anderen Mamis, ihre Babypfunde loszuwerden, nur ich nicht?“

Schließlich habe die Halbschwester von Daniela Katzenberger verstanden, dass Social Media nur das Endergebnis zeige, „aber nie die zweifelnden Tage, die Tränen, die Rückschläge oder den Weg dorthin“. Das setze Mamas wahnsinnig unter Druck, möglichst schnell abzunehmen. Jenny wollte sich diesem Zwang nicht fügen und folgte ihrem eigenen Tempo – mit Erfolg. „Es war ein langer Weg, aber ich habe mittlerweile 18 Kilo verloren und bin nur noch zehn von meinem persönlichen Wohlfühlgewicht entfernt“, berichtet sie stolz im Video.

Genau so soll es nun weitergehen für den Reality-TV-Star: „Und wisst ihr was? Ich werde es schaffen. Ohne Druck, ohne Vergleiche, ganz in meinem Tempo.“ Für diese offenen Worte erhielt Jenny viel Lob. „Du bist so ein unfassbar großes Vorbild! Danke. Einfach danke, dass du so bist, wie du bist. Ehrlich, natürlich und einfach authentisch“, schwärmte eine Nutzerin. Eine weitere schrieb: „Danke für so viel Mut, Ehrlichkeit und Realität! Viel zu wenig gibt es davon auf dieser Plattform.“