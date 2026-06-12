Stars Daniela Katzenberger kündigt ungewöhnliche Beauty-OP an

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 14:00 Uhr

Die TV-Ikone plant den nächsten Gang zum Beauty-Doc - doch ihre neue Behandlung überrascht.

Daniela Katzenberger hat eine ungewöhnliche Schönheitsoperation ins Auge gefasst.

Die Reality-TV-Ikone ist bekanntlich ein großer Fan von Beauty-Eingriffen und hat unter anderem Brust-OPs hinter sich. Nun plant sie den nächsten Termin beim Beauty-Doc. Dieser dürfte für viel Überraschung sorgen. Auf Instagram teilte die Katze ein Bild ihres Fußes und schrieb: „Werde mir im Oktober die Zehen kürzen lassen.“ Speziell den zweiten und dritten Zeh will sie operieren lassen.

Die 39-Jährige erklärte, dass sie mit Gegenwind auf ihre Ankündigung rechne. Trotzdem hält sie an ihrem Plan fest. „Mir sch***egal, was irgendjemand dazu sagt, bin unzufrieden. Mehr Gründe brauche ich dafür nicht“, stellte sie klar. In dem Post teilte Daniela noch weitere Fotos ihrer vermeintlichen Makel. Zu einem Selfie, das sie in jüngeren Jahren zeigt, schrieb sie: „Hab mein schiefes Pferdegebiss immer gehasst, auch wenn alle gesagt haben: Ist doch dein Markenzeichen!“ Anschließend habe sie zwei Jahre lang eine Zahnspange getragen.

Auf einem weiteren Bild zeigt die Kult-Blondine Fotos ihrer Kopfhaut. „Ich habe viele kahle Stellen auf dem Kopf, durch jahrelange Extensions-Experimente. Muss sie nun transplantieren lassen“, enthüllte sie. Auch wenn diese Situation „zum Kotzen“ sei, geht die Mallorca-Auswanderin humorvoll damit um. „Nenne mich selbst immer liebevoll: Daniela Glatzenberger“, scherzte sie.

Von den Fans erhielt Daniela viel Zuspruch für ihre offenen Worte. „Es gibt viele Gründe, dich zu mögen. Dieser Beitrag ist einer davon“, schrieb eine Nutzerin. An anderer Stelle war zu lesen: „Ich feiere dich so sehr! Nur Liebe für dich und deinen so authentischen Lebensstil!“