Zum Abschluss ihrer Tour 2025 sind sie dabei: Guns N‘ Roses spielen zum ersten Mal in Wacken

Erstmals werden Guns N' Roses in Wacken gastieren. (ae/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 11:18 Uhr

Das Wacken-Festival hat am Montag seinen bislang größten Headliner verkündet: 2025 wird die US-amerikanische Hard-Rock-Band Guns N' Roses dabei sein. Die seit 2016 wiedervereinigte Band hat zuvor noch nie bei dem bekannten Metal-Festival in Schleswig-Holstein gespielt.

Die Rocklegenden Guns N' Roses um Sänger Axl Rose (62) und Gitarrist Slash (59) haben am Montag, 9. Dezember, eine Tour für 2025 angekündigt – mit einem besonderen Ende. "Der Tourabschluss findet auf dem Wacken Open Air statt", teilte das Festival auf seiner Homepage mit.

Video News

"Absolutes Highlight"

"Dass Guns N'Roses in Wacken spielen, ist ein Traum", wird Mitgründer und Veranstalter Holger Hübner zitiert. "Vor fast 40 Jahren haben Thomas und ich die Band zum ersten Mal im Keller unseres Kumpels Gösy gehört, standen Anfang der 90er in Hannover und Bremen als Fans ganz vorne vor der Bühne und nun können wir sie auf unserem eigenen Festival ankündigen. Mehr geht nicht." Sein Kollege Thomas Jensen zeigte sich ebenfalls begeistert: "Wir sind stolz, mit Guns N'Roses ein absolutes Highlight setzen zu können. Für uns eine Gelegenheit, die es nur einmal im Leben gibt. Einfach sensationell." Laut "Rolling Stone" ist es der größte Headliner in der Geschichte des Festivals.

Das Heavy-Metal-Festival findet 2025 zum 34. Mal im kleinen Ort Wacken in Schleswig-Holstein statt. Das Event, das vom 30. Juli bis 2. August geht, ist bereits ausverkauft. Fans, die noch interessiert sind, haben die Möglichkeit, sich auf der Festival-Internetseite in einer offiziellen Warteliste zu registrieren.

Zuvor gibt die Band Guns N' Roses im Rahmen ihrer Europa- und Nahost-Tour auch noch zwei weitere Deutschland-Konzerte: am 18. Juni in Düsseldorf und am 20. Juni in München, wie sie bei Instagram verkündete. Die Band wird ab 23. Mai den ganzen Sommer über in Stadien und auf Festivals auftreten. An ausgewählten Terminen sollen Special Guests wie Public Enemy, Rival Sons und Sex Pistols dabei sein. Tickets für die Tour sind ab Dienstag, 10. Dezember, 9 Uhr Ortszeit im Nightrain-Vorverkauf der Band erhältlich. Der allgemeine Verkauf startet am Freitag, 13. Dezember, 9 Uhr Ortszeit auf gunsnroses.com.