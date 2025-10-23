Stars 50 Cent wünscht sich Einladung zu Taylor Swifts Hochzeit

50 Cent - Accor Hotels Arena - Paris - June 17th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 19:10 Uhr

50 Cent würde gerne bei Taylor Swift und Travis Kelces Hochzeit dabei sein, nachdem sie den Rapper auf ihrem neuen Album erwähnte.

Der 50-jährige Rapper gab zu, dass er eine Einladung zu der Hochzeit des Power-Paares sofort annehmen würde, nachdem die ‚Anti-Hero‘-Sängerin ihn auf ihrem neuen Album ‚The Life of a Showgirl‘ erwähnt hatte.

„Ich würde mich sofort auf den Weg machen“, sagte er gegenüber ‚ExtraTV‘. „Ich mag das Paar, weißt du, ich mag das ganze Ding.“ In ihrem Song ‚Ruin the Friendship‘ nennt sie den Hip-Hop-Star – dessen echter Name Curtis Jackson III ist – beim Namen. Sie singt: „And it was not an invitation / But as the 50 Cent song played / Should’ve kissed you anyway.“ Auf Deutsch bedeuten diese Zeilen so viel wie: „Und es war keine Einladung / Aber als dieser 50 Cent Song lief / Hätte ich dich trotzdem küssen sollen.“

50 Cent betonte, die Zeilen seien mehr als nur eine beiläufige Erwähnung seines Namens – sie bezögen sich vielmehr auf das, „was damals kulturell los war“. Er fügte hinzu: „Deshalb fand ich es cool … Der Gruß ist das eine, aber worauf sie sich bezog, war die Zeit, in der niemand in der Musikszene präsenter war. Also war es aufregend, das zu hören.“

Auf die Frage, ob er sich eine Zusammenarbeit mit Taylor vorstellen könne, meinte 50 Cent, dass ihre Stile zwar sehr unterschiedlich seien, er die Idee aber nicht ausschließe, wenn sie Sinn ergebe. Er fügte hinzu: „Das müsstest du sie fragen.“

Nachdem das Album am 3. Oktober veröffentlicht wurde, freute sich der Rapper über die Erwähnung in dem sechsten Song des Albums, der von einer jugendlichen Schwärmerei und einer verpassten Chance erzählt. Er schrieb auf Instagram: „@taylorswift Sh** geht gerade richtig ab, sie erwähnt mich – dich nicht! LOL DAS IST NUR FÜR DIE GANZ GROSSEN! Warte, ich bin die einzige Erwähnung auf dem ganzen Album.“