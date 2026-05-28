Stars Travis Kelce verteidigt Bier-Exen und angebliches Einschlafen bei Date Night mit Taylor Swift

Taylor Swift and Travis Kelce in the Meatpacking District on December 2024 in New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 21:00 Uhr

Taylor Swifts Verlobter Travis Kelce hat erklärt, warum er bei einem Date mit dem Popstar bei einem Basketballspiel in Cleveland, Ohio am Freitag (23. Mai) ein Bier 'exte' und scheinbar einschlief.

Travis Kelce hat sein „Bier-Exen“ und sein scheinbares Einschlafen während einer Date Night mit Taylor Swift verteidigt.

Der Spieler der Kansas City Chiefs nahm seine Verlobte am Freitag (23. Mai) mit in die Rocket Arena in Cleveland, Ohio, um ein Basketballspiel anzuschauen – das NBA-Eastern-Conference-Finale zwischen den New York Knicks und den Cleveland Cavaliers. Während des Spiels wurde Travis dabei gesehen, wie er eine Bierdose in einem Zug leerte. Später sah es so aus, als wäre er eingenickt. Nun erklärte Travis jedoch sein Verhalten und bestand darauf, dass das alles Teil des Spaßes beim Zuschauen seines Lieblingsteams gewesen sei.

Bei einem Auftritt in seinem Podcast ‚New Heights‘ scherzte sein Bruder Jason Kelce, Travis sei ein „Vorbild“, weil er auf der Leinwand der Arena ein Bier gekippt habe. Travis verteidigte sich daraufhin und sagte: „Es war ein stilvolles Exen, Jason. Okay? Kein einziger Tropfen wurde verschüttet. Ich habe die Dose nicht zerdrückt.“ Er fügte hinzu: „Ich stand auf dem Parkett eines NBA-Spiels, das hätte chaotisch werden können. Es war ein geschmeidiges, stilvolles Exen, um die Leute anzufeuern. Wir lagen verdammte zehn Punkte zurück und versuchten, irgendeine Energie in die Halle zu bringen.“

Auf die Frage, ob er während des Spiels tatsächlich eingeschlafen sei, erklärte Travis, er habe sich nur zusammengesackt und aus gespielter Verzweiflung die Augen geschlossen, während sein Team Probleme hatte. Er erklärte: „Die Knicks haben im vierten Viertel einfach keinen verdammten Wurf verfehlt. Ich saß einfach da und dachte: ‚Komm schon.'“

Travis’ Team verlor mit 108 zu 121 gegen die Knicks, doch der Sportstar betonte, dass er trotzdem eine großartige Zeit gehabt habe, weil er es liebe, seine Begeisterung für Sport mit seiner zukünftigen Ehefrau zu teilen. Er sagte: „Tay wieder nach Cleveland zu bringen und ihr meine Wurzeln zu zeigen, ist etwas, das ich immer gern mache. Es ging mir nicht darum, Taylor dazu zu bringen, mit mir Cleveland-Sportfan zu werden.“ Es sei „einfach ein lustiger Date-Abend“ gewesen, weil er Basketballspiele liebe und eigentlich schon immer in New York zu einem Spiel habe gehen wollen: „Aber ich saß in Kansas City fest. Ich liebe es, sie in die Sportwelt einzuführen, die ich schätze.“

Travis äußerte sich außerdem zu den spöttischen Social-Media-Beiträgen, in denen Fotos von Taylor geteilt wurden, auf denen sie früher ein Knicks-Trikot trug. Er sagte: „Nicht viele Teams haben Taylor dazu gebracht, ein Trikot zu tragen, das sage ich euch. Die Knicks haben es geschafft. Das ist urkomisch. Natürlich hat Tay viele Verbindungen zu New York. Als es darum ging, zum Spiel der Cavs zu gehen, meinte sie nur: ‚Cool, sie spielen gegen die Knicks. Super, ich habe sie schon einmal spielen sehen.'“