Stars Nicki Minaj über Donald Trump: ‚Ich liebe ihn einfach‘

Nicki Minaj - April 2024 - Getty Images - Dreamville Music Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2026, 12:00 Uhr

Nicki Minaj über Donald Trump: 'Ich liebe ihn einfach'.

Nicki Minaj hat erneut sehr persönliche Worte über Donald Trump gefunden.

Die Rapperin spricht offen über ihre Verbundenheit mit dem US-Präsidenten und erklärt, warum sie sich inzwischen öffentlich hinter ihn stellt. In einem Gespräch mit ‚Fox News‘ schwärmte die 43-Jährige von der Zusammenarbeit mit Trumps Regierung. Sie freue sich sehr über die Möglichkeit, „mit dieser Regierung und mit Präsident Trump zusammenzuarbeiten“. Minaj betonte zudem, dass Trump sie persönlich inspiriere. Er habe nicht nur viele Menschen erreicht, sondern sei für sie auch jemand, mit dem sie sich identifizieren könne. „Er ist nicht nur klug und nicht nur der Präsident, sondern auch jemand, zu dem ich eine Verbindung aufbauen kann“, sagte die Musikerin. Trump wirke auf sie bodenständig und vermittle ihr das Gefühl, dass er anderen tatsächlich zuhöre und sie verstehe. „Ich liebe ihn einfach“, erklärte Minaj.

Auch ihre frühere Begründung für die Unterstützung des Präsidenten sorgte für Aufmerksamkeit. Im ‚The Katie Miller Podcast‘ erklärte die Sängerin, dass sie insbesondere die ihrer Ansicht nach wiederholten persönlichen Angriffe auf Trump beschäftigt hätten. Religionsfreiheit sei für sie zwar ein wichtiges Thema, doch Trumps Umgang mit der öffentlichen Kritik habe sie besonders bewegt. „Als ich sah, wie er immer wieder behandelt wurde, konnte ich es einfach nicht mehr ertragen“, sagte Minaj. Sie habe dabei Parallelen zu ihren eigenen Erfahrungen gesehen. Ihrer Darstellung zufolge habe sie selbst über Jahre mit „Mobbing“, Diffamierungen und falschen Behauptungen zu kämpfen gehabt.

Minaj schilderte außerdem, dass ihr Interesse an Politik während des Präsidentschaftswahlkampfs 2024 stärker geworden sei. Damals habe sie einer ihr bekannten Person geschrieben, dass die Ereignisse sie sogar darüber nachdenken ließen, selbst politisch aktiv zu werden. „Manchmal können Menschen dich so sehr unter Druck setzen, dass sie dich direkt zu deiner nächsten Berufung bringen“, erklärte die Rapperin. Genau das sei ihrer Meinung nach bei ihr geschehen. Dabei berichtete Minaj auch von einem früheren Telefonat mit Trump. Während des Wahlkampfs habe sie ihm einige persönliche Fragen gestellt, unter anderem zu seiner Haltung gegenüber der LGBT-Community, der jüdischen Gemeinschaft und Frauenrechten. Seine Antworten hätten sie nach eigener Aussage überzeugt, dass er sie und ihre Fans respektiere. Minajs öffentliche Unterstützung für Trump stellt zugleich eine deutliche Veränderung gegenüber ihrer früheren politischen Haltung dar. Inzwischen tritt sie jedoch deutlich sichtbarer an seiner Seite auf und verbindet ihre politischen Äußerungen zunehmend mit ihrem persönlichen Engagement.