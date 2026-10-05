Stars Weißes Haus fordert ‚psychiatrische Hilfe‘ für ‚The Big Bang Theory‘-Schöpfer Chuck Lorre

Chuck Lorre Paleyfest April 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2026, 11:00 Uhr

Das Weiße Haus hat dem 'The Big Bang Theory'-Schöpfer Chuck Lorre geraten, sich "psychiatrische Hilfe" zu suchen.

Chuck Lorre ist nach seinem Seitenhieb gegen Donald Trump vom Weißen Haus aufgefordert worden, „psychiatrische Hilfe“ in Anspruch zu nehmen.

Der 73-jährige Drehbuchautor und Produzent hatte den US-Präsidenten während einer Dankesrede als „aufgeblähtes oranges Stück Sch***e“ bezeichnet. Seine Äußerungen lösten beim Presseteam des US-Präsidenten eine scharfe Reaktion aus. Sprecher Davis Ingle erklärte gegenüber ‚Fox News Digital‘: „Chuck Lorre sollte umgehend psychiatrische Hilfe suchen, um seinen schweren Fall von Trump Derangement Syndrome zu behandeln, der sein erdnussgroßes Gehirn vollständig verrottet hat.“

Lorre, der unter anderem die Sitcoms ‚Two and a Half Men‘ und ‚Mom‘ entwickelt hat, äußerte sich im vergangenen Monat bei einer Spendenveranstaltung von Project Angel Food in Los Angeles über Trump. Anlass war seine Dankesrede, nachdem er mit dem Founders Award ausgezeichnet worden war. „Natürlich würde ich gerne hier stehen und über meine tiefe Sehnsucht nach einer mitfühlenderen Regierung sprechen, die die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Bürger in den Mittelpunkt stellt“, erklärte Lorre. Anschließend nutzte er die Gelegenheit jedoch, um gegen Trump auszuteilen.

Lorre ergänzte, er würde eigentlich lieber seine Dankbarkeit gegenüber all jenen Menschen ausdrücken, die ihr Leben dem Aufbau einer Anlaufstelle für Hilfsbedürftige bei Project Angel Food widmeten. „Das wäre meine bevorzugte Variante. Aber weil ich Comedy-Autor bin, habe ich keine andere Wahl, als zu erklären, warum ich jeden Morgen aufwache und CNN einschalte, um zu sehen, ob der Präsident der Vereinigten Staaten einen Herzinfarkt erlitten hat, während er sich beim Pressen auf der Toilette angestrengt hat“, so Lorre.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Star gegen Trump ausgeteilt. So platzierte er am Ende einer Folge von ‚The Big Bang Theory‘ aus dem Jahr 2016 eine Botschaft gegen die Rhetorik des Präsidenten. Darin hieß es: „Lasst euch nicht täuschen. Big Daddy kann uns nicht retten. Unsere Rettung liegt in uns selbst.“ Anschließend wurde Trumps „Make America Great Again“-Slogan als Ausdruck einer Opferhaltung bezeichnet und betont, dass die Menschen selbst Chancen schaffen könnten. Auch 2018 nahm Lorre auf kryptische Weise Bezug auf Trump. Auf einer sogenannten Vanity Card, die am Ende einer Folge eingeblendet wurde, bezeichnete er ihn als den „autokratischen Golfbetrüger“.