Musik A$AP Rocky bezahlt Miete für Bewohner seines früheren Wohnhauses

Met Gala Co-Chair A$AP Rocky attends The 2025 Met Gala 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 14:00 Uhr

A$AP Rocky bezahlt die Miete für Bewohner seines früheren Wohnhauses.

A$AP Rocky hilft dabei, die Miete für die Bewohner des Hauses, in dem er aufgewachsen ist, zu bezahlen.

Der 37-jährige Rapper hat sich mit Bilt, einem Zahlungs- und Handelsnetzwerk, zusammengeschlossen, um die Januarmiete für die Bewohner seines früheren Wohnhauses zu übernehmen. Rocky tätigte die Spende anlässlich der Veröffentlichung von ‚Don’t Be Dumb‘, seinem lang erwarteten vierten Studioalbum. Der Musiker, der seine Teenagerjahre in Harlem in New York City verbrachte, erklärte in einem Statement: „Für mich ging es immer um die Community und die Nachbarschaft. Harlem hat mich zu dem gemacht, der ich bin – von Uptown bis Downtown – und diese Verbindung zu einem Ort bedeutet alles.“

Rocky sprach auch über sein neues Album ‚Don’t Be Dumb‘. Er sagte: „Diese Platte ist mein Liebesbrief an New York. Dass ich etwas zurückzugeben kann, genau an den Ort, der mich großgezogen hat, während wir gleichzeitig Menschen im ganzen Land bei ihrer Miete helfen, ist die Art von Partnerschaft, die wirklich zählt.“

Zuvor hatte Rocky erklärt, er habe sich „zu dem Mann entwickeln müssen, der [er] geworden ist“. Der Musiker gab zu, dass er sich im Laufe seiner Karriere an einen völlig anderen Lebensstil anpassen musste, da er in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist. Gegenüber ‚The Gentleman’s Journal‘ sagte er: „Ich bin mir nicht sicher, ob es einen großen Unterschied gibt – 20 bis 30, 30 bis 40 –, wenn man ein verrücktes Leben führt. Man gewöhnt sich daran, und es wird einfach zur Normalität. Offensichtlich wurde ich nicht privilegiert geboren oder hatte Erfolg leicht erreichbar. Also musste ich mich zu dem Mann entwickeln, der ich geworden bin und der ich noch werde.“