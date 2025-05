Stars A$AP Rocky: Er lebt seinen Traum als Vater

A$AP Rocky BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 09:00 Uhr

A$AP Rocky schwärmte darüber, dass er „seinen Traum lebe“, jetzt, wo er Vater ist.

Der ‚Show of Hands‘-Künstler hat mit seiner Partnerin Rihanna die Kinder RZA (2) und den 21 Monate alten Riot.

Und jetzt, wo die Söhne des Rappers älter werden, liebt er es, sie mit den Menschen um ihn herum interagieren zu sehen. A$AP Rocky erzählte im ‚Run-Through with Vogue‘-Podcast in einem Gespräch mit Chioma Nnadi und Chloe Malle: „Mann, es ist unglaublich. Natürlich sind sie noch dabei, sich zu entwickeln, aber es ist einfach großartig. Sie tatsächlich miteinander und mit mir und ihrer Mutter interagieren zu sehen.“ Der Musiker erklärte, dass ihm der Alltag mit seinen Kindern so vorkomme, als würde er „seinen Traum leben“. Der Star sagte: „Davon träumt man und wenn es passiert, dann ist es so, als würde man seinen Traum leben. Spaß beiseite. Ich will es nicht übertrieben klingen lassen, aber so ist es nun einmal für mich.“ Der 36-jährige Prominente verriet zudem, dass die Vaterschaft eine große Quelle für kreative Inspiration für ihn sei und er stolz darauf sei, ein Vorbild für andere sein zu können.