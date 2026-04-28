Stars Chris Brown ist wieder Vater geworden

Chris Brown - June 2025 - Avalon - Southwark Crown Court Arrival BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 11:00 Uhr

Chris Brown ist zum vierten Mal Vater geworden.

Der ‚Kiss Kiss‘-Hitmacher, der aus früheren Beziehungen bereits Royalty (11), Aeko (6) und Lovely (4) hat, hat mit seiner Influencer-Freundin Jada Wallace ein weiteres Baby auf der Welt begrüßt. Jada postete ein Foto ihres Babybauchs und ein weiteres Bild ihres Babys, das aus einer Flasche trinkt, und versah ihren Instagram-Post mit der Bildunterschrift: „Reinste Liebe.“ Chris kommentierte ihren Beitrag mit einem Hinweis auf das gemeinsame Sternzeichen, das er mit seinem Baby zu teilen scheint. Er schrieb: „Stier-GANG.“

Obwohl das Paar keine weiteren Details über den Neuankömmling verraten hat, deutete ein Beitrag von Joyce Hawkins, der Mutter des 36-jährigen Chris, der früher mit Rihanna und Karrueche Tran zusammen war, darauf hin, dass das Baby ein Junge ist. Sie schrieb: „GLÜCKWUNSCH!!! ER IST EINFACH PERFEKT! SENDE IMMER LIEBE!!“

Chris, der sich 2009 schuldig bekannte, seine Ex-Freundin Rihanna körperlich angegriffen zu haben, wartet derzeit in England auf seinen Prozess wegen eines mutmaßlichen Angriffs in einem Nachtclub. Er wurde im Mai 2025 wegen einer mutmaßlichen Auseinandersetzung mit Produzent Abe Diaw aus dem Jahr 2023 im Londoner Nachtclub Tape festgenommen, dann jedoch gegen Kaution freigelassen und durfte seine ‚Breezy Bowl‘-Tour fortsetzen. Später plädierte er in Bezug auf eine Anklage wegen Körperverletzung gegen seinen ehemaligen Freund auf nicht schuldig.

Der ‚Yeah 3x‘-Hitmacher erschien im darauffolgenden Monat erneut vor Gericht, wo er sich nicht schuldig bekannte, dem Musikproduzenten tatsächliche Körperverletzung zugefügt zu haben, sowie nicht schuldig in Bezug auf den Vorwurf, bei dem mutmaßlich „unprovozierten“ Angriff eine Angriffswaffe – eine Tequila-Flasche – gehabt zu haben. Sein Mitangeklagter, Gesangscoach Omololu Akinlolu (39), hat ebenfalls die Anklage wegen Körperverletzung bestritten. Chris soll im Oktober dieses Jahres vor Gericht erscheinen.

Chris bekannte sich wegen des Angriffs auf Rihanna einer schweren Körperverletzung schuldig und wurde zu fünf Jahren Bewährung verurteilt. Das Paar kam 2012 wieder zusammen und war etwa ein Jahr lang erneut liiert, bevor es sich wieder trennte. Doch Rihanna – die inzwischen drei Kinder mit A$AP Rocky hat – gab während eines Interviews mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ im Jahr 2013 zu, dass die Wiedervereinigung mit dem Rapper ein „Fehler“ gewesen sei. Sie sagte: „Ich entschied, dass es für mich wichtiger war, glücklich zu sein. Ich wollte nicht zulassen, dass die Meinung anderer dem im Weg steht… nachdem ich so viele Jahre gequält wurde, wütend und düster war, wollte ich lieber einfach meine Wahrheit leben.“