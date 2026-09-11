Stars Aaron Rodgers kritisiert Shailene Woodley in einem aufsehenerregenden Interview

Aaron Rodgers at Magic Room New York Oct 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 11:00 Uhr

Aaron Rodgers kritisiert Shailene Woodley in einem aufsehenerregenden Interview.

Aaron Rodgers behauptet, Shailene Woodley habe ihn gebeten, vor ihrer Hochzeit mit einem anderen Mann schlafen zu dürfen.

Der Quarterback der Pittsburgh Steelers hat seine ehemalige Partnerin, mit der er 2020 eine Beziehung begann und von der er sich zwei Jahre später trennte, scharf kritisiert. Rodgers deutete an, dass er nicht verstehe, warum Woodley seinen Heiratsantrag überhaupt angenommen habe. Die Verlobung erfolgte nur wenige Monate nach dem Beginn der Beziehung. In einem Interview für den Podcast ‚Not Just Football‘ von seinem Teamkollegen Cam Heyward sagte Aaron: „Ich datete Shailene, ich machte ihr einen Heiratsantrag, und sie sagte ja. Vielleicht fühlte sie sich gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Sie hätte auch nein sagen können. Aber nur ein paar Tage danach sagte sie mir, bevor wir heiraten, ‚muss ich mit diesem Typen schlafen.'“

Der 42-jährige Sportler bestritt die Darstellung der ‚Divergent‘-Schauspielerin, er habe sie „verlassen“. Er fügte hinzu: „Ihre Geschichte ist, ich hätte ihr Leben ruiniert und ihr eine verrückte Depression beschert, weil ich sie verlassen hätte. Aber in Wirklichkeit hat sie mir das gesagt und den Ring bereits im März abgelegt.“ Rodgers und Woodley hätten ein paar Mal versucht, wieder zusammenzukommen, aber daraus sei nichts geworden. „2022 gab es nicht einmal eine Beziehung, die man hätte beenden können. Sie hat mir wörtlich gesagt: ‚Ich will nicht mit dir zusammen sein'“, behauptete der Footballer weiter.

Rodgers, der zuvor auch Danica Patrick datete, findet es notwendig, seine vergangenen Beziehungen zu thematisieren und die Erzählungen über ihn zu korrigieren. „Es gibt da draußen einfach viele Erzählungen, die nicht der Wahrheit entsprechen, und die Dinge auf eine bestimmte Weise darstellen, nur weil sie damit durchkommen“, erklärte er seine Sicht der Dinge und betonte: „Der Höhepunkt ihres Ruhms war, als sie mit mir zusammen waren.“