Freudige Nachricht auf Instagram ABBA-Star Björn Ulvaeus heiratet seine „dritte große Liebe“

Liebe auf den ersten Blick: Björn Ulvaeus mit seiner neuen Ehefrau Christina Sas. (tj/spot)

SpotOn News | 22.09.2024, 16:42 Uhr

Der schwedische Musiker Björn Ulvaeus hat in Kopenhagen seine Freundin Christina Sas geheiratet. Kennengelernt hat der ABBA-Star seine neue Liebe in Deutschland.

In ihren Anfangszeiten war die schwedische Band ABBA nicht nur für ihre zahllosen Superhits bekannt, sondern auch dafür, aus zwei glücklichen Ehepaaren zu bestehen. Seinerzeit war Björn Ulvaeus (79) mit Agnetha Fältskog (74) liiert, während sich Benny Andersson (77) mit Anni-Frid Lyngstad (78) im Ehestand befand. Auch wenn beide Ehen später in die Brüche gehen sollten, blieben die vier skandinavischen Superstars bis heutige musikalisch und freundschaftlich verbunden.

Video News

Nach der Trennung von Agnetha Fältskog im Jahr 1980 heiratete Ulvaeus im Jahr darauf zum zweiten Mal. Die Ehe mit Lena Källersjö hatte deutlich längeren Bestand und hielt über 40 Jahre, bis auch sie 2022 ihr Ende fand.

Traumhochzeit in Kopenhagen

Wie der ABBA-Star am heutigen 22. September über seinen Instagram-Account verkünden ließ, ging er am gestrigen Samstag nun zum dritten Mal den Bund der Ehe ein. Unter einem Foto vom Hochzeitstag, das ihn im schicken schwarzen Anzug und seine neue Gemahlin Christina Sas (52) im grünen Kleid zeigt, verriet der Musiker, dass die Feierlichkeiten "in Kopenhagen im Beisein von engen Freunden und der Familie" stattfanden.

Bereits 2023 hatte Ulvaeus in der schwedischen Talkshow "Bianca" von der neuen Frau an seiner Seite geschwärmt und sie als seine "dritte große Liebe" bezeichnet. Sein Instagram-Post zur Vermählung verrät nähere Details zu ihrem Kennenlernen. Dort heißt es: "Sie lernten sich 2021 in Nürnberg anlässlich der Veröffentlichung von Abbas letztem Album 'Voyage' kennen und begannen im Frühjahr 2022, miteinander auszugehen."