Zwei neue Bauern greifen ein Abbruch nach nur einer Nacht bei „Bauer sucht Frau"

Heino (r.) schwärmt in der pinken Strechlimo von Markus' "geilen blauen Augen". (smi/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 22:15 Uhr

Saskia wird eine Entscheidung abgenommen, zwei neue Bauern starten in ihre Hofwochen. Bei zwei anderen Paaren gehen die Hofwochen bei "Bauer sucht Frau" mit Happy End zu Ende.

In ihrem nachträglichen Minischeunenfest hatte sich Saskia (35) dafür entschieden, beide Bewerber für eine Hofwoche dazubehalten. In Folge sieben von "Bauer sucht Frau" (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+) wird der Weihnachtsbaumerzeugerin eine weitere Entscheidung abgenommen. Raik (24) zieht sich nach einer durchwachten Nacht freiwillig zurück. Zu dritt kann er nicht aus sich herauskommen, fürchtet er. Der Weg ist also frei für Martin (30).

Pinke Stretchlimo und Papa mit Traktor

Nach Saskia starten zwei neue Bauern in ihre Hofwoche. Heino (50) hat Tierbestatter Markus (40) auf seinen Hof geladen. Nicht aus beruflichen Gründen, versteht sich. Am Bahnhof holt eine pinke Stretchlimousine die beiden Männer ab. Heino schwärmt nachher im Interview von den "geilen blauen Augen" seines Auserwählten. Der will in seinem Bauer schon einen "Seelenverwandten" gefunden haben.

Paul (20) wählt ein etwas bodenständigeres Vehikel, um seine Sarah (20) abzuholen. Sein Vater kutschiert sie mit einem Trecker, auf dessen Ladefläche es sich Paul und Sarah bequem machen. Zuhause wartet auf Sarah die ganze Familie, die Kindergärtnerin punktet bei seinen jüngeren Schwestern.

Bei Weinbauer Martin (36) und seiner Rebecca (40) läuft es noch ein bisschen holprig. Beim Arbeiten harmoniert es, doch Rebecca würde gerne mehr Zeit mit "Date-Charakter" verbringen. Martin kommt ihr endlich entgegen, indem er in einen Whirlpool bittet. Dort versucht Rebecca, den zurückhaltenden Bauern aus der Reserve zu locken. Das funktioniert nur ein bisschen, Martin gesteht, dass er länger braucht, um sich zu öffnen. Rebecca ist zuversichtlich, ihn in den nächsten Tagen weiter aufzutauen.

"Cooles Plappermaul" Michelle zeigt Gefühle zum Abschluss

Yannik (22) und Michelle (25) sind da schon weiter. Zum Abschluss ihrer Hofwoche bauen sie gemeinsam ein Vogelhäuschen. Yannik sprüht ein Herz mit den Initialen Y & M darauf, was Michelle sichtlich bewegt. Der Jungbauer ist überrascht, dass die "coole Michelle" so deutlich Gefühle zeigt.

Auf einem Sofa, das Yannik aus Stroh gebaut hat, sprechen die beiden über ihre Zukunft. Der Bauer überhäuft die Studentin mit fragwürdigen Komplimenten ("Plappermaul", tollpatschig"). Obwohl den Schwaben und das Nordlicht ganz Deutschland trennt, wollen sie in Kontakt bleiben. Michelle würde für Yannik in den Süden ziehen, schließlich ist sie "ein bisschen verschossen". Yannik setzt auf die Sterne, die das schon regeln werden.

Marcel träumt schon von "vergrößerter Familie"

Marcel (29) lehnt sich da schon deutlicher aus dem Fenster. Er spricht davon, in Jasmin (30) "verliebt" zu sein. Und er hofft, dass aus dieser "Verliebtheit Liebe wächst". Er denkt schon daran, die Familie zu vergrößern. Jasmin würde auf jeden Fall ihr bisheriges Leben aufgeben und mit ihrem kleinen Sohn zu Marcel ziehen. Die erste Hofwoche in dieser Staffel, die mit einem eindeutigen, ungetrübten Happy End schließt.