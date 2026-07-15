Musik Adam Lambert: Queen-Touren brachten ‚ordentlich Geld‘ und ‚unvergessliche Momente‘

Queen and Adam Lambert - Las Vegas 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 18:00 Uhr

Adam Lambert sagt, dass die Zusammenarbeit mit Queen sowohl finanziell lebensverändernd gewesen sei als ihm auch zahlreiche 'Kneif-mich-mal'-Momente beschert habe – vom Buckingham Palace bis Rock in Rio.

Adam Lambert hat verraten, dass er mit der Tournee mit Queen viel Geld verdient hat.

Im Podcast ‚The Person Who Believed in Me‘ erklärte der 44-jährige Sänger, dass die Auftritte mit Sir Brian May und Roger Taylor seit 2012 ihn sowohl persönlich als auch beruflich geprägt hätten.

Er sagte: „Es war unglaublich. Sie haben mir so viel beigebracht – direkt und indirekt. Schon allein mit ihnen auf der Bühne zu stehen und diese ikonischen Songs zu spielen … das geht durch Osmose auf einen über. Die Bedeutung dieser Musik färbt auf dich ab.“ Adam erzählte weiter, seine Jahre mit Queen seien voller surrealer Höhepunkte gewesen. Er erinnerte sich daran, die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen auf den Stufen des Buckingham Palace eröffnet zu haben, was „völlig verrückt“ gewesen sei. Außerdem spielte die Band beim Festival Rock in Rio vor fast einer Million Menschen.

Sein allererstes Konzert mit Queen – ein riesiges Open-Air-Konzert in Kiew – wurde von Millionen Menschen verfolgt, die das Geschehen auf Großbildleinwänden in der Stadt verfolgten. Er gestand: „Vor diesem Auftritt war ich wirklich nervös.“ Neben den beruflichen Höhepunkten sprach Adam auch offen über die finanziellen Vorteile der Zusammenarbeit mit einer der größten Bands der Musikgeschichte. Er sagte: „Ja, Queen hat definitiv ordentlich Geld aufs Konto gebracht, was natürlich schön war … Ich habe das Gefühl, dass ich mir das Geld, das ich verdient habe, wirklich erarbeitet habe.“

Der ehemalige ‚American Idol‘-Teilnehmer betonte, dass es ihm immer darum gegangen sei, dem Publikum das Erlebnis zu bieten, für das es gekommen sei. Er erklärte: „Ich möchte wirklich, dass alle eine gute Zeit haben … Das Publikum liegt mir unglaublich am Herzen. Das war schon immer so.“

Diese Einstellung überträgt er auch auf seine Solokarriere. Der Musiker, der in diesem Monat sein aktuelles Album ‚Adam‘ über sein eigenes Label veröffentlicht hat, denkt bei jedem Song darüber nach, welche Gefühle er beim Publikum auslösen soll. Er sagte: „Man muss das Gesamtbild sehen. Wie wird sich ein Hörer dabei fühlen? Was soll der Zuhörer erleben oder verstehen?“