Stars Adam Sandler: Das ist sein Lieblingssong von Taylor Swift

Adam Sandler - August 2024 - Netflix comedy special screening - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2024, 11:43 Uhr

Der Hollywood-Star ist ein waschechter "Swiftie" - das ist sein Lieblingslied.

Adam Sandler verrät, welchen Song von Taylor Swift er rauf und runter hört.

Der US-Schauspieler ist dank seiner Töchter Sadie (18) und Sunny (15) ein Fan des Pop-Superstars geworden. Im Gespräch mit ‚Billboard‘ verrät er nun sein Lieblingslied der Chartstürmerin.

„Ich liebe alles, was [meine beiden Töchter] auflegen, aber einer der ersten Songs, den sie spielten, als sie noch klein waren, war ‚The Best Day‘“, erzählt der Star. „Wir haben eine Verbindung dazu aufgebaut, als die Kinder klein waren.“

Der Song stammt aus Taylors zweitem Album ‚Fearless‘ von 2008. Wie der 57-Jährige offenbart, ist es in seiner Familie zur Tradition geworden, alle neuen Veröffentlichungen gemeinsam anzuhören. „Wir hören uns jedes Album am ersten Tag an, an dem es herauskommt. Es gibt nicht einen Song, von dem sie nicht jedes Wort kennen“, sagt er über seine Töchter.

Adam war kürzlich im Podcast ‚New Heights‘ zu Gast, der von Taylors Freund Travis Kelce und dessen Bruder Jason Kelce moderiert wird. Dabei sprachen sie auch über die ‚Cruel Summer‘-Interpretin. „Was für ein Mädel. Alter, sie bedeutet unserem Haus so viel. Seit die Kinder klein waren, haben wir Taylor Swift gehört und uns jeden Song angehört“, schwärmte der Komiker.