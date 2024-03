Er vergleicht sie mit den Beatles Adam Sandler gibt zu: In der Nähe von Taylor Swift wird er „nervös“

Taylor Swift hat weltweit viele Millionen Fans. Auch Adam Sandler ist von ihr beeindruckt. (ae/spot)

SpotOn News | 29.02.2024, 12:34 Uhr

Adam Sandler ist für seine lustigen Rollen bekannt. Bei Taylor Swift jedoch hört der Spaß für ihn auf. "Ich bleibe nicht so cool, wie ich kann", offenbarte er und erklärte auch, warum ihn ihre Konzertbesuche so nervös machen.

"Kindsköpfe"-Schauspieler Adam Sandler (57) ist selbst ein Star. Doch in der Nähe von Sängerin Taylor Swift (34) wird er nervös wie ein ganz normaler Fan. Das gestand er jetzt in einer Talkrunde.

Video News

Adam Sandler will es nicht für seine Kinder "vermasseln"

Bei seinem Auftritt in "Conan O'Brien Needs a Friend" sprach Sandler mit dem Moderator Conan O'Brien (60) über Stars, die sie als Kind vergötterten, und darüber, dass sie neuere Prominente normalerweise nicht so sehr beeindrucken. "Was ich herausgefunden habe, ist, dass Menschen absolute Ikonen sein können, die größten Stars der Welt, aber wenn es sie seit fünf Jahren gibt, freue ich mich sehr, sie kennenzulernen, aber sie haben nicht diese Wirkung auf mich", erklärte Gastgeber O'Brien. Daraufhin offenbarte Adam Sandler, dass ihn ein aktueller Star aber durchaus sehr begeistere: "Weißt du was – Taylor Swift", sagte der Komiker und Schauspieler.

Er führte aus, dass sie seinen Kindern viel bedeute. Deshalb sei es bei Konzerten für ihn immer etwas aufregend: "Ich bin ein bisschen nervös. Nur, weil ich es nicht für meine Kinder vermasseln will. Ich sage also ein bisschen 'Taylor, Taylor', als ob ich etwas zu laut rede oder so." Er gestand: "Ich bleibe nicht so cool, wie ich kann." O'Brien konnte das nachvollziehen, schließlich sei der Superstar "auf einem ganz anderen Niveau".

Taylor Swift auf einer Stufe mit den Beatles

Adam Sandler, der mit seiner Frau Jackie die Teenie-Töchter Sadie und Sunny hat, verglich Swifts enorme Popularität sogar mit der "Beatlemania" der 1960er Jahre. "Die Leute reden von den Beatles und von ihr." Sie habe einfach so viele Hits. "Es gibt kein Wort, das meine Kinder nicht kennen."

Der Schauspieler wurde schon mehrfach bei Konzerten von Taylor Swift gesehen. Er besuchte zusammen mit seinen Töchtern etwa einen Auftritt während ihrer "Eras Tour" im SoFi Stadium in Los Angeles im vergangenen Jahr. Auch bei der Premiere von "The Eras Tour: The Movie" war er dabei.