Stars Adam Sandler war auf Ruhm aus

Adam Sandler at Hustle premiere - Getty - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler enthüllt, dass er zu Beginn seiner Comedy-Karriere einfach nur bekannt werden wollte.

Adam Sandler wurde Schauspieler, weil er berühmt werden wollte.

Der Hollywood-Star gab zu, dass er zu Beginn seiner Comedy-Karriere unbedingt Aufmerksamkeit wollte. Doch mit der Zeit verschoben sich seine Prioritäten und gute Arbeit wurde ihm wichtiger.

„Als Kind wollte ich zu 100 Prozent berühmt sein“, gestand er gegenüber dem ‚Sunday Times Culture‘-Magazin. „Mit 17, als ich mit Stand-up anfing, wollte ich das, was Eddie Murphy hatte – durch die Straße laufen und Leute sagen: ‚Mein Gott!'“ Adam habe sich gedacht: „Das würde den Freunden in der Schule und deinen Eltern zeigen, dass du es geschafft hast, und das war mein erstes Ziel.“ Der 59-Jährige fügte hinzu: „Also ja, ich wollte Ruhm, aber nach ein paar Jahren willst du auch einfach gut sein. Und das wird dann zum Ziel.“

Adam – der mit seiner Frau Jackie die zwei Töchter Sunny (19) und Sadie (16) hat – gab zu, dass Arbeiten manchmal schwierig sei, weil er persönliche Probleme am Set nicht zeigen dürfe. „Eine lockere Stimmung zu spielen, wenn man innerlich Dunkelheit fühlt, ist nicht leicht“, räumte er ein. „Schau, kein Teil von mir, wirklich null, wacht morgens auf und denkt: ‚Ich wünschte, das wäre nicht passiert.'“

Doch auch er sei nur ein Mensch. „Aber du hast ein echtes Leben. Du hast Höhen und Tiefen wie jeder andere auch. Das übersehen viele. Du kannst im Raum sein, aber dein Kopf dreht sich wegen der Arbeit in eine ganz andere Richtung“, schilderte der Comedian. Adam erklärte jedoch, dass er nicht der einzige mit diesem Problem sei: „So ist das bei jedem Job.“