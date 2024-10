Bei Konzert in Las Vegas Adele: Emotionale Begegnung mit Céline Dion

Adele (li.) ist ein großer Fan von Céline Dion. (eyn/spot)

SpotOn News | 27.10.2024, 14:15 Uhr

Céline Dion hat eines der Las-Vegas-Konzerte von Adele besucht und der Sängerin damit offenbar eine große Freude gemacht. Videos zeigen, wie sich die beiden Musikerinnen mit Tränen in den Augen in den Armen liegen.

Adele (36) hat ihr Konzert in Las Vegas am 26. Oktober unter den Augen einer ganz bestimmten Besucherin absolviert. Fanvideos auf X (vormals Twitter) zeigen, wie die Sängerin im Publikum Céline Dion (56) aufsuchte, sie innig umarmte und mit Tränen in den Augen mit ihr sprach.

ADELE AND CELINE! give me credits if you repost this. pic.twitter.com/c04Ek7AHjq — soph 🪐🏎️ (@sophxadelexf1) October 27, 2024

In den Clips ist zu sehen, wie Adele während ihres Songs "When We Were Young" zu Dions Platz in einer Lounge des Colosseum Theaters im Caesars Palace geht. Diese erhebt sich daraufhin und umarmt ihre Kollegin mehrere Sekunden lang, nimmt ihr Gesicht in ihre Hände und spricht eindringlich mit ihr. Anschließend küsst sie noch Adeles Hände, bevor diese zurück auf die Bühne geht. Die "Hello"-Interpretin scheint dabei sichtlich emotional wegen dieser Begegnung und kämpft mit den Tränen.

Dion ist Adeles großes Vorbild

Mit dem rührenden Moment schließt sich für Adele und Céline Dion ein Kreis. Die Arena in Las Vegas, in der Adele seit 2022 regelmäßig ihre "Weekends with Adele"-Show spielt, wurde 2003 ursprünglich extra für Céline Dion errichtet. Sie residierte damals ihrerseits vier Jahre lang mit ihrer "A New Day…"-Show dort und erwirtschaftete die umsatzstärkste Las-Vegas-Darbietung aller Zeiten.

Von 2011 bis 2019 kehrte die "My Heart Will Go On"-Interpretin dann mit einer zweiten Residenz ins Colosseum Theater zurück. Eine ihrer Shows besuchte damals auch Adele und teilte ihre Begeisterung danach auf Instagram: "Königin Céline! Was für eine Show, ein absolutes Highlight meines Lebens, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die du deinem Publikum schenkst und den wahnsinnigen Humor", schrieb sie zu einem Foto im Céline-Pulli.

Adele zählt Céline Dion zu ihren großen Idolen. Im Interview mit der "Vogue" verriet sie 2021, dass ihr "wertvollster Besitz" ein Kaugummi der Musikerin sei, den ihr Talkmaster James Corden (46) besorgt habe. "Er weiß, was für ein großer Fan ich bin. Also hat er sie gebeten, einen Kaugummi in ein Stück Papier zu spucken und ihn für mich eingerahmt", so Adele.

Adele absolviert im Rahmen ihrer Las-Vegas-Residenz insgesamt 100 Shows in der Glücksspiel-Metropole, zwei pro Wochenende. Ihren letzten Auftritt hat sie am 23. November, danach will sie sich vorerst für einige Zeit zurückziehen.