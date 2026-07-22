Film Adele setzt für Filmrolle auf Operngesang

Adele performs in Las Vegas show - Weekends with Adele at The Colosseum at Caesars Palace - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin spielt in Tom Fords kommendem Film 'Cry To Heaven' mit. Berichten zufolge möchte sie darin Operngesang ausprobieren.

Adele möchte in ihrem kommenden Film Operngesang ausprobieren.

Die ‚Hello‘-Sängerin gibt an der Seite von Colin Firth, Nicholas Hoult, Thandiwe Newton und Aaron Taylor-Johnson in Tom Fords kommendem Film ‚Cry To Heaven‘ ihr Schauspieldebüt. Nun soll sie mit dem Regisseur darüber gesprochen haben, einen neuen Gesangsstil auszuprobieren, damit sie im Film tatsächlich selbst singen kann. Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Adele hat den Prozess der Arbeit an diesem Film sehr ernst genommen. Sie spielt neben Schwergewichten wie Colin Firth und Mark Strong, deshalb hat sie sich voll und ganz darauf eingelassen. Als Teil dieses Prozesses haben Adele und Tom über musikalische Ideen und die Möglichkeit gesprochen, dass sie im Film singt.“

Da sich der Film um Opernmusik drehe, habe sich Adele damit beschäftigt, wie man dieses Gefühl in einen modernen Kontext übertragen könne. „Sie ist vielleicht nicht in diesem Stil ausgebildet, aber ihre Stimme ist so kraftvoll und fesselnd, dass sie gut zu etwas anderem passen könnte“, hieß es weiter. „Die Idee war, verschiedene Ansätze auszuprobieren und herauszufinden, was funktionieren könnte.“

Zuvor wurde berichtet, dass Adele sich bei ihrer Schauspielpremiere an ihre langjährige Freundin Jennifer Lawrence gewandt habe, um Unterstützung und Ratschläge zu erhalten. Laut ‚Daily Mail‘ verbrachte der ‚Die Tribute von Panem‘-Star im vergangenen Jahr Zeit mit der 38-jährigen Sängerin in deren Haus in Los Angeles und unterstützte sie bei ihrem Schritt ins Filmgeschäft. „Adele und Jennifer sind seit vielen Jahren eng befreundet“, enthüllte ein Insider. „Adele war eine große Unterstützung für Jennifer, als diese Schwangerschaft und Mutterschaft mit ihrer Karriere vereinbarte. Deshalb war es nur selbstverständlich, dass Jennifer ihr nun etwas Liebe zurückgeben wollte.“

Adele habe fast ein Jahrzehnt lang Angebote für Film- und Fernsehrollen abgelehnt. „Sie hatte immer Angst, dass Schauspielern nicht ihr Handwerk sei und sie am Set erstarren würde“, ergänzte der Insider. Mit Jennifer habe sie nun eine der besten Schauspielerinnen der Branche als Mentorin.