Stars Adrien Brody: Seine Liebe zur Schauspielerei wurde „neu entfacht“

Bang Showbiz | 06.02.2025, 09:00 Uhr

Adrien Brody verkündete, dass seine Liebe zur Schauspielerei „neu entfacht“ worden sei.

Der Schauspieler hat die COVID-19-Pandemie als einen Wendepunkt in seiner Karriere bezeichnet.

Der Darsteller erklärte, dass ihn die Pandemie dazu gebracht habe, seine Leidenschaft für die Schauspielerei erneut zu entdecken. Adrien hatte für seine Performance in ‚Der Pianist‘, dem Kriegsdrama aus dem Jahr 2002, einen Oscar als bester Schauspieler gewonnen. Brody erzählte in einem Interview mit ‚Variety‘: „Etwas hat meine Liebe zur Schauspielerei wirklich neu entfacht. Ich denke, dass COVID eine Erinnerung daran gewesen ist, wie prekär die Dinge echt sein können.“ Der 51-jährige Prominente sprach zudem über seine Einstellung zum Älterwerden und verriet: „Das Älterwerden erinnert einen übrigens daran, wie wertvoll die eigene Zeit ist und wie man diese Zeit verbringen will und mit wem man sie verbringen möchte.“ Am Anfang des Jahres sagte Adrien, dass er sich ‚Der Pianist‘ „nicht ansehen“ könne. Der Hollywood-Star, der in dem Film ein Opfer des Holocaust spielte, sagte in einem Gespräch mit ‚W Magazine‘: „Ich kann mir ‚Der Pianist‘ nicht ansehen. Es ist traumatisch gewesen, diese Figur zu verkörpern.“