Wie professionelle Unterstützung im Schreiben die Karriere von Promis vorantreibt

Stars Arzt, der beschuldigt wird, Matthew Perry mit Ketamin versorgt zu haben, will sich laut Gerichtsunterlagen schuldig bekennen Einer der Ärzte, dem vorgeworfen wird, den Schauspieler Matthew Perry mit Ketamin versorgt zu haben, hat laut Gerichtsunterlagen zugestimmt, sich schuldig zu bekennen. US-amerikanische Bundesanwälte erklärten in einer Stellungnahme, dass Dr. Salvador Plasencia aus Santa Monica, Kalifornien, voraussichtlich ein Schuldbekenntnis in vier Anklagepunkten wegen der Verteilung von Ketamin ablegen wird. Ihm droht eine Höchststrafe von […]