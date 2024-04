Film Alden Ehrenreich: Er spielt in ‚Weapons‘ mit

Alden Ehrenreich - January 2024 - Getty Images - Critics Choice Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2024, 12:00 Uhr

Der Schauspieler hat sich der Besetzung des Films angeschlossen.

Alden Ehrenreich hat sich der Besetzung von ‚Weapons‘ angeschlossen.

Der 34-jährige Schauspieler wird neben Josh Brolin und Julia Garner in dem neuen Horrorthriller von Filmemacher Zach Cregger mitspielen.

Details zu der Handlung des kommenden Films und zu Aldens Rolle müssen noch enthüllt werden, wobei das Projekt aber als epische Geschichte beschrieben wurde, die einen ähnlichen Ton wie ‚Magnolia‘, Paul Thomas Andersons Film von 1999, in dem unter anderem Tom Cruise mitwirkte, haben wird. Die Dreharbeiten für den Film sollen Mitte nächsten Monats in Atlanta starten. Ehrenreich spielte einen jungen Han Solo im ‚Star Wars‘-Originalfilm ‚Solo: A Star Wars Story‘ von 2018 und hatte zuvor den Wunsch geäußert, die Rolle noch einmal zu übernehmen. Auf die Frage nach einer Rückkehr erklärte der Star gegenüber ‚Uproxx‘: „Wenn es die richtige Wiederholung und das Richtige wäre, dann würde ich es lieben. Denn für mich sieht man, wie er im ersten Film zu Han wird. Im letzten muss ich Han Solo sein. Vielleicht 15 Minuten des Films. Und so macht es Spaß, Han Solo zu sein. Und ich habe keine Ahnung, ob es jemals eine Welt gibt, in der so etwas passiert, und wenn es passiert, dann ist das großartig, wenn nicht, was auch immer. Aber es ist echt toll gewesen … das ist es, was mich daran reizt, denn in gewisser Weise haben sie diese Art von Entstehungsgeschichte für den Fall aufgebaut, dass er zu dem wird, der er ist.“