Stars Alex Mariah Peter: Tod ihres Vaters gab ihr Freiheit

Alex Mariah Peter - November 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2024, 18:00 Uhr

Alex Mariah Peter verlor vor einigen Jahren ihren Vater, erinnert sich aber noch gut an das letzte Treffen davor.

Bei einem Workshop bei Pandora, den das Model kürzlich besuchte, ging es um Storytelling. „Was ich da ausgepackt habe, würde ich gerne mit euch teilen“, schrieb die GNTM-Gewinnerin von 2021 danach auf Instagram zu einem Post. Auf einem der Bilder ist Alex als kleines Kind mit ihrem Vater zu sehen.

„Irgendwie habe ich viel tiefer in meiner emotionalen Erinnerungsbox gekramt als ich gedacht hätte“, erzählt die Laufstegschönheit weiter, die bei ihrer Mutter aufwuchs. Als sich ihre Eltern trennten, zog Alex‘ Vater nach Südafrika und ließ sich in St. Helena Bay nieder. Dort besuchte das Model ihn 2019, als er mit einer unheilbaren Krankheit diagnostiziert wurde. „Ich war nicht nur zum Verabschieden da, sondern ich habe bei diesem Besuch meinen Papa tatsächlich das erste Mal wirklich kennengelernt. Oder ihm die Chance gegeben, mir zu zeigen, wer er ist“, so Alex auf Social Media. „Ich wollte Teil sein seines Lebens, so wie er es die letzten Jahrzehnte gelebt hat. Und Spoiler – es war toll.“ Sie lernte ihren Vater kennen, der ein Jahr nach dem Besuch verstarb, sein Ableben aber nicht selbst beweinte, weil er genau das Leben gelebt habe, das er wollte. Dass ihr Vater mit seiner Situation völlig im Reinen war, lehrte die junge Frau eine wichtige Lebenslektion. „Eigentlich war er viel freier als ich und mit der Erkenntnis habe ich, glaube ich, auch ein Stück Freiheit gespürt.“