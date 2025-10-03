Stars Alexander Skarsgards Hinweis zu seiner Sexualität

03.10.2025

Alexander Skarsgård hat angedeutet, dass er in der Vergangenheit mit Männern und Frauen zusammen war.

Der 49-jährige Schauspieler – der mit Freundin Tuva Novotny einen zweijährigen Sohn hat – ist derzeit in der Rolle des charismatischen Biker-Gang-Anführers Ray in ‚Pillion‘ zu sehen, der eine dominante/submissive Beziehung mit dem jüngeren Colin (Harry Melling) eingeht. Er bestand darauf, dass sein eigener Hintergrund für die Geschichte nicht „wirklich relevant“ sei, betonte aber, dass der Film seine Figur authentischer darstelle als andere Werke.

„Ich fand, dass es in diesem Fall nicht wirklich relevant ist, was mein Hintergrund ist“, sagte Skarsgård laut ‚Variety‘ beim Zurich Film Festival. „Ich habe ein Kind, aber was ich in der Vergangenheit gemacht habe, mit wem ich zusammen war – Männer, Frauen … Für mich war wichtig, dass dies eine Gelegenheit ist, eine Subkultur zu zeigen, die ich so noch nicht dargestellt gesehen habe – mit so viel Authentizität.“ Seine Erfahrung beim Ansehen auf der Leinwand sei Al Pacino-Film ‚Cruising‘ gewesen, in dem es dieses „dunkle, gefährliche, mörderische New York“ gebe. Er fügte hinzu: „Leder-Gays sind furchteinflößend. Ich bin kein Ray, aber ich habe ein bisschen Erfahrung aus dieser Welt und weiß, dass das nicht die wahre Darstellung ist.“

Skarsgård lobte Regisseur Harry Lighton dafür, dass er die Geschichte ohne „Samthandschuhe“ erzählt habe, betonte aber, dass in ‚Pillion‘ nichts unnötig grafisch sei. Er sagte: „Er hat die Unbeholfenheit angenommen. Alle Figuren waren voll entwickelt, und die Sexszenen waren nicht grafisch nur um der Grafik willen. Wir haben viel grafischere Sachen gedreht, als man jetzt gesehen hat. Harry hat das wunderschön kalibriert.“