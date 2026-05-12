Musik Gracie Abrams kündigt drittes Album ‚Daughter From Hell‘ an

Gracie Abrams - BST Hyde Park 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 18:00 Uhr

Gracie Abrams hat angekündigt, dass ihr neues Album 'Daughter From Hell' diesen Sommer erscheinen wird.

Gracie Abrams hat Details zu ihrem dritten Studioalbum ‚Daughter From Hell‘ enthüllt.

Das Album erscheint am 17. Juli und ist der Nachfolger ihres Durchbruchsalbums ‚The Secret of Us‘ aus dem Jahr 2024. Berichten zufolge wird es 16 Songs enthalten, angeführt von der Single ‚Hit the Wall‘, die am 14. Mai veröffentlicht wird.

Sie schrieb zur Album-Cover-Veröffentlichung auf Instagram: „‚Daughter from Hell‘. Mein drittes Album erscheint am 17. Juli. ‚Hit the Wall‘ diesen Donnerstagabend. Whoa whoa whoa. Ich raste aus. Ich bin so bereit dafür, dass es euch gehört. Ab sofort vorbestellbar.“ Gracie arbeitete an ihrem dritten Album erneut mit Aaron Dessner zusammen.

Abseits der Musik wird die Tochter von ‚Star Wars‘-Regisseur J.J. Abrams ihr Schauspieldebüt im Film ‚Please‘ geben. Die 26-jährige Sängerin hat ihre erste große Kinorolle in dem A24-Film der ‚Babygirl‘-Regisseurin Halina Reijn ergattert. Reijn wird sowohl das Drehbuch schreiben als auch Regie führen, Details zur Handlung werden jedoch noch geheim gehalten. Insider sagten ‚The Hollywood Reporter‘, dass ‚Please‘ ein historisches Frauendrama sei und ein weiterer Film im Genre der provokanten Romanze werde, das die niederländische Filmemacherin bereits mit ‚Babygirl‘ – dem Erotikthriller mit Nicole Kidman und Harris Dickinson – behandelt habe.

David Hinojosa wird den Film produzieren und arbeitet damit bereits zum dritten Mal mit Reijn zusammen, nachdem sie zuvor bei ‚Bodies Bodies Bodies‘ und ‚Babygirl‘ kollaborierten. Außerdem wurde gerade von ‚Deadline‘ berichtet, dass ‚The Souvenir‘-Darsteller Tom Burke (44) in einer bislang unbekannten Rolle zum Cast gestoßen ist.

Gracie hatte zuvor angedeutet, dass sie von der Schauspielerei fasziniert sei. Die ‚I Miss You, I’m Sorry‘-Künstlerin sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich liebe Gruppenprojekte. Die Vorstellung, an einem Set zu sein, ist genauso aufregend wie auf Tour zu sein, wo jeder aus einem bestimmten Grund dort ist. Solche kreativen Umgebungen inspirieren mich unglaublich. Also ja, wer weiß? Wir werden sehen. Wir werden sehen.“