Stars Alexandra Daddario: So hat das Mamasein ihr Leben verändert

Alexandra Daddario - Avalon - 2023 - Fashion Media Awards at the Rainbow Room BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025, 12:00 Uhr

Alexandra Daddario hat „Freude und Frieden“ gefunden, nachdem sie Mutter geworden ist.

Die 38-jährige Schauspielerin begrüßte ihr erstes Kind – dessen Namen sie noch nicht verraten hat – mit ihrem Mann Andrew Form im Oktober letzten Jahres und hat nun darüber gesprochen, wie sehr die Mutterschaft ihr Leben verändert hat. Sie erzählte ‚People‘: „Die Mutterschaft war wunderbar. Er ist ein großartiges Baby. Er hat einfach so viel Freude und Frieden in mein Leben gebracht, also empfehle ich es jedem, der ein Kind haben möchte.“

Die ‚White Lotus‘-Darstellerin verkündete die Nachricht von ihrer Geburt an Halloween und teilte sie ihren Fans auf Instagram mit. Die Schauspielerin verriet jedoch auch, dass sie zuvor eine Fehlgeburt erlitten hatte, die sie als eine „sehr, sehr schmerzhafte“ Erfahrung bezeichnete. Sie erzählte der ‚Vogue‘: „Ich war schwanger gewesen. Dann hatte ich einen Verlust. Es ist lang und kompliziert, deshalb möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Diese Art von Verlusten und Traumata sind sehr schwer zu erklären, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Ich kann mich wirklich mit allen Frauen identifizieren, die solche Dinge erlebt haben, und zwar auf eine Weise, die ich vorher nicht ganz verstanden habe.“