Stars Alicia Silverstone hat keine Ahnung, was aus ihrer ikonischen ‚Clueless‘-Garderobe wurde

Alicia Silverstone - Bloomingdale's 150th Anniversary, Sept 9, 2022 New York - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin trug in ihrer Rolle als Cher Horowitz ikonische 90er-Jahre-Outfits.

Alicia Silverstone weiß nicht, was mit der ikonischen Kleidung passiert ist, die sie 1995 als Cher Horowitz in der Teeniekomödie ‚Clueless – Was sonst!‘ trug.

Die Schauspielerin, die in dem beliebten Film – einem Meilenstein der Popkultur der 1990er-Jahre – an der Seite von Paul Rudd, Stacey Dash, Donald Faison und der verstorbenen Brittany Murphy zu sehen war, gab zu, dass sie die Kleidung „dummerweise“ vor Jahren verschenkt habe.

Während der Promotion für ihre kommende Netflix-Romantikkomödie ‚A Merry Little Ex-Mas‘ erinnerte sich Alicia an die Dreharbeiten zu ‚Clueless‘ und den unvergesslichen Stil, der ihre Figur prägte. Gegenüber ‚People‘ gestand sie: „Bevor ich Clueless gemacht habe, war ich wirklich eher der T-Shirt-und-Jeans-Typ. Mode hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Ich habe schließlich alle Klamotten weggegeben, weil ich gemerkt habe, dass sie in meinem Leben einfach nicht passten. Ich habe sie alle dummerweise verschenkt.“

Die glückliche Empfängerin von Chers karierten Röcken, passenden Blazern und kniehohen Socken war laut Alicia die Filmemacherin Gia Coppola, Enkelin von Francis Ford Coppola. Die 49-Jährige fügte hinzu: „Nur Gott weiß, was Gia mit ihnen gemacht hat. Gia weiß selbst nicht mehr, wo sie sind, also muss sie sie wohl auch weitergegeben haben. Sie sind einfach alle weg.“

Alicia erzählte außerdem, dass sie nach den Dreharbeiten kurzzeitig versucht habe, den schicken Stil ihrer ‚Clueless‘-Figur nachzuahmen. „Nachdem ich ‚Clueless‘ gemacht hatte, dachte ich: ‚Oh, ich will all diese Kleidung haben, ich werde sie tragen.‘ Was natürlich eine völlig unrealistische Idee war – ich war einfach nicht wie dieses Mädchen“, gestand die Blondine. „Wer trägt schon überall Mary Janes und hohe Strümpfe?“

Fast 30 Jahre nach der Veröffentlichung des Originalfilms bereitet sich Alicia nun darauf vor, ihre Rolle als Cher in einer neuen Sequel-Serie wieder aufzunehmen, die derzeit bei Peacock in Entwicklung ist. In der Sendung ‚Today‘ erklärte sie im August auf die Frage, was sie über das Projekt verraten könne: „Nicht viel.“ Der Star fügte hinzu: „Ich bin wirklich aufgeregt deswegen. Ich glaube, wir werden uns sehr bemühen.“