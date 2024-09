Start am 7. Oktober Alida Kurras kehrt zurück: Nächste Star-Fuhre für „Promi Big Brother“

Alida Kurras (l.) zieht mit Matze Höhn und Bea Peters bei "Promi Big Brother" ein. (smi/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 10:23 Uhr

Ein "Berlin - Tag & Nacht"-Star, eine "zickige" Promi-Reporterin und die Gewinnerin der zweiten Staffel von "Big Brother": Matze Höhn, Bea Peters und Alida Kurras bilden die nächste Kandidaten-Fuhre für "Promi Big Brother".

Nach fast 25 Jahren kehrt Alida Kurras (47) in den "Big Brother"-Container zurück. Die Gewinnerin der zweiten (Normalo)-Staffel aus dem Jahr 2000 ist ab dem 7. Oktober 2024 bei "Promi Big Brother" dabei. Das gab Sat.1 am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Vor 24 Jahren harrte Alida Kurras 106 Tage in der TV-WG aus, ehe sie mit 250.000 DM ausziehen durfte. Die Berlinerin blieb dem Fernsehen seitdem treu, moderierte bei 9Live und beim Teleshoppingkanal Channel 21. 2010 begleitete sie die zehnte Staffel von "Big Brother" als Außenreporterin.

Nun also das Comeback in der Promi-Version. "Ich wünsche mir, dass wir wie damals in meiner Staffel alle zusammen unter einem Dach leben", zitiert Sat.1 Alida Kurras. Bei "Promi Big Brother" werden die Stars für gewöhnlich in zwei getrennten Bereichen untergebracht – einer Luxusvariante und einem spartanisch eingerichteten Sektor. Ansonsten erwartet sich die Moderatorin ein "persönliches Revival meiner Erinnerungen."

Prominent getrennter "Berlin – Tag & Nacht"-Star und Promi-Reporterin

Neben Alida Kurras ziehen zwei BB-Neulinge bei "Promi Big Brother" ein: Matze Höhn (28) und Bea Peters (42). Matze Höhn spielte ab 2017 bei "Berlin – Tag & Nacht" Pascal, mit Serienkollegin Jenefer Riili (31) hat er einen Sohn. Nachdem die Beziehung geplatzt war, nahmen die beiden an der Reality-Show "Prominent getrennt" teil. Seit seinem Abschied bei "Berlin – Tag & Nacht" lässt Höhn seine Fans als hauptberuflicher Influencer an seinem Leben teilhaben.

Bea Peters berichtet normaler über Stars und Sternchen, zum Beispiel als ehemalige Chefreporterin von "Bild". Nun wechselt sie für "Promi Big Brother" die Seiten. Sie selbst beschreibt sich als "absolut WG-untauglich". Denn: "Ich bin zickig, kann keine Hausarbeit und als ich mal versucht habe, zu kochen, kam die Feuerwehr". Ob man im Container mit ihr oder über sie gelacht wird, ist ihr egal, lässt sie über Sat.1 ausrichten.

Bei "Promi Big Brother" treffen Alida Kurras, Matze Höhn und Bea Peters neben Reality-Dauergästen wie Mike Heiter (32) und Cecilia Asoro (28) unter anderem auf Ex-"Tatort"-Schauspielerin Mimi Fiedler (49), Kultfußballer Max Kruse (36) oder "Balko"-Darsteller Jochen Horst (63).