17 Wochen auf Nummer eins „All I Want for Christmas“: Mariah Carey bricht eigenen Chart-Rekord

Mariah Carey bei einem Weihnachtskonzert 2015 in New York. (lau/spot)

SpotOn News | 25.12.2024, 10:42 Uhr

Mariah Careys ikonischer Weihnachts-Hit "All I Want For Christmas Is You" hat es erneut auf die Spitzenposition der US-Charts geschafft. Die Sängerin feiert so ihren bislang größten Erfolg in der Hitliste.

Für viele ist Mariah Careys (55) Weihnachtssong "All I Want For Christmas Is You" so untrennbar mit dem Fest der Liebe verbunden wie etwa "Last Christmas" von Wham!. Alljährlich klettern beide Titel verlässlich zurück in die Charts und erklimmen oftmals die Spitze. So auch Careys "All I Want For Christmas Is You", das sich in den USA jetzt schon die dritte Woche in Folge auf Position eins der Charts halten konnte, wie "Billboard" berichtet. Damit hat die beliebte Sängerin sogar ihren eigenen Chart-Rekord gebrochen.

Video News

Mariah Carey reagiert auf Chart-Rekord

"All I Want For Christmas Is You" hat sich mit der neuerlichen Spitzenplatzierung ganze 17 Wochen seit der Veröffentlichung im Jahr 1994 auf der Pole-Position der Billboard Hot 100-Charts halten können. Der Song hat somit Careys "One Sweet Day" als ihren bislang größten Chart-Erfolg abgelöst. Das Duett mit Boyz II Men hielt sich von 1995 bis 1996 insgesamt 16 Wochen an der Spitze.

"Das ist erstaunlich! Ich werde das nie und nimmer für selbstverständlich halten", schrieb die fünfmalige Grammy-Preisträgerin am Montag (Ortszeit) in einer Instagram-Story zur Feier ihres neuerlichen Chart-Erfolges und teilte dazu den Artikel "Billboard".

Der britischen "Daily Mail" zufolge soll die Sängerin jedes Jahr im Dezember zwischen 600.000 und 1,2 Millionen US-Dollar an Tantiemen durch ihren langlebigen Weihnachts-Hit einnehmen. In den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von Gfk Entertainment, schaffte es Carey in der vergangenen Woche derweil mit "All I Want for Christmas" auf Platz zwei. Die Spitzenposition schnappte sich hier "Last Christmas" der britischen Pop-Band Wham!.