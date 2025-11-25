Stars ‚All’s Fair‘ geht in die zweite Runde

Kim Kardashian at the CHANEL and Charles Finch Pre-Oscar Awards Dinner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 11:00 Uhr

Kim Kardashians Justizserie ‚All’s Fair‘ wurde für eine zweite Staffel verlängert.

Disney+ hat laut ‚Deadline‘ eine zweite Staffel von Ryan Murphys Serie bestellt, in der auch Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson und Glenn Close mitspielen, nachdem sie nach den ersten drei Tagen des Streamings die erfolgreichste Premiere einer Hulu-Original-Serie seit drei Jahren war.

Die Serie startete Anfang dieses Monats und das Serienfinale mit zwei Folgen wird am 9. Dezember international auf dem Streamingdienst ausgestrahlt. In ‚All’s Fair‘ – geschrieben und produziert von Murphy, der auch Regie führt – verlässt ein Team von Scheidungsanwältinnen ihre von Männern dominierte Kanzlei, um eine eigene Praxis zu eröffnen. Trotz der beeindruckenden Einschaltquoten der Serie wurde sie von Kritikern verrissen.

Close erzählte kürzlich, dass sie die gesamte erste Staffel von ‚All’s Fair‘ gesehen habe und betonte, dass sie „verdammt gut“ sei. Gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘ sagte sie: „Ich schwöre bei Gott, ich habe alle neun Folgen gesehen und es ist verdammt gut. Es ist, wie es ist: Es ist spannend, manchmal skandalös und berührend.“