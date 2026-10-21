Stars Alyson Hannigan schmückt ihr Zuhause zu Halloween mit Original-Requisiten aus ‚Buffy‘

Alyson Hannigan shows Buffy the Vampire Slayer Halloween props - ONE USE Instagram - October 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 11:00 Uhr

Alyson Hannigan schmückt ihr Zuhause zu Halloween mit Original-Requisiten aus 'Buffy'.

Alyson Hannigan setzt bei ihrer Halloween-Dekoration auf echte Erinnerungsstücke aus ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘.

Die Schauspielerin hat verraten, dass sie noch immer Original-Requisiten aus der Kultserie besitzt und damit ihren Garten in einen schaurigen Friedhof verwandelt. Die heute 52-Jährige spielte von 1997 bis 2003 in sämtlichen Folgen der Erfolgsserie Willow Rosenberg, die beste Freundin von Buffy Summers, dargestellt von Sarah Michelle Gellar. Mehr als 20 Jahre nach dem Ende der Serie sorgen einige der damaligen Filmrequisiten nun bei Alyson zu Hause für die passende Halloween-Atmosphäre. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video ihrer aufwendig gestalteten Dekoration und schrieb dazu: „Eine kleine Friedhofsführung! Könnt ihr erkennen, dass ich Halloween ein kleines bisschen liebe? Vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen Grabstein wieder … #buffythevampireslayer #halloween.“

In dem Video nahm Alyson ihre Fans mit auf eine kleine Friedhofstour im Stil von ‚Buffy‘. Dabei erklärte sie, wie die gruseligen Requisiten überhaupt in ihren Besitz gelangt waren. „Einer der Vorteile meiner Zeit bei ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘ war, dass die Ausstattung einige Halloween-Dekorationen für mich übrig hatte“, erzählte sie. „Früher haben sie mir immer wieder Sachen für Halloween ausgeliehen. Als die Serie dann zu Ende war, sagten sie einfach: ‚Nimm doch alles mit!'“ Besonders aufmerksame Fans dürften in dem Video mehrere Grabsteine wiedererkannt haben, die möglicherweise auch im Vorspann der Serie zu sehen waren, wenn die Darsteller über einen Friedhof liefen. Alyson setzte sich neben einen Grabstein mit dem Namen Ariel Jane und scherzte, dieser habe schon bessere Zeiten erlebt. „Das ist einfach unglaublich! Der hätte im Vorspann zu sehen sein können. Man sieht ihm sein Alter an, aber wem von uns geht es nicht genauso?“, witzelte sie.

Für besonders viel Begeisterung in den Kommentaren sorgte ein großes Kreuz aus Metall und Holz, das ebenfalls aus der Serie stammen könnte. Alyson erklärte dazu: „Das hier kennt ihr vielleicht aus ‚Buffy‘. Vielleicht war es im Vorspann zu sehen? Ihr müsst es mir sagen! Ich wette, ihr könnt mir genau verraten, wo ihr es schon einmal gesehen habt.“ Die Fans ließen sich nicht lange bitten. Der Account @BuffyProps erinnerte an eine ganz bestimmte Szene aus der siebten Staffel und schrieb: „Spike lehnte sich in der siebten Staffel über dieses Kreuz und begann zu zischen und zu qualmen!“ In der Szene umarmt Spike, gespielt von James Marsters, das Kreuz, nachdem er seine Seele zurückerlangt hat. Ein anderer Fan kommentierte scherzhaft: „Es steht einfach da, als hätte es nicht einen der herzzerreißendsten Momente der ganzen Serie in sich!“

Auch ein Sarg mit einem Skelett, das scheinbar gerade herausklettert, war in Alysons Video zu sehen. Die Schauspielerin war von dem gruseligen Fundstück sichtlich begeistert. „Das hier ist wirklich zerbrechlich und schon wer weiß wie viele Jahre alt. Etwa 30 Jahre – Wahnsinn! Ich glaube, das war eines der Skelette, die sie in der ersten Staffel verwendet haben. So eklig, so gruselig. Ich liebe es!“, sagte sie.

Während Alyson Hannigan mit ihren Original-Requisiten in Erinnerungen schwelgt, gibt es für die Fans der Serie weniger erfreuliche Nachrichten: Das geplante Comeback von ‚Buffy‘ wird vorerst nicht stattfinden. Sarah Michelle Gellar sollte erneut in ihre ikonische Rolle als Buffy Summers schlüpfen. Das geplante Revival mit dem Titel ‚Buffy: New Sunnydale‘ wurde jedoch Anfang dieses Jahres auf Eis gelegt. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ erklärte Gellar, dass es hinter den Kulissen erhebliche Schwierigkeiten gegeben habe. Insbesondere die Haltung eines verantwortlichen Managers gegenüber der Originalserie habe die Arbeit erschwert. „Wir hatten einen Verantwortlichen in unserem Team, der nicht nur kein Fan der Originalserie war, sondern uns auch ständig stolz daran erinnerte, dass er nie die gesamte Serie gesehen hatte und dass sie einfach nichts für ihn sei“, sagte die Schauspielerin. Sie fügte hinzu: „Das ist sehr schwierig, wenn man an einer Marke arbeitet, die so vielen Menschen am Herzen liegt wie ‚Buffy‘, nicht nur weltweit, sondern auch mir und Chloé [Zhao, der Regisseurin]. Das zeigt, gegen welche Widerstände wir von Anfang an ankämpfen mussten, wenn ein Verantwortlicher tatsächlich stolz darauf war, uns zu erzählen, dass er die Serie nie gesehen hatte.“

Laut ‚People‘ ist die Tür für neue ‚Buffy‘-Projekte allerdings nicht endgültig geschlossen. Dem Bericht zufolge prüft der Streamingdienst Hulu weiterhin, wie es mit dem Franchise weitergehen könnte. Ein Insider betonte jedoch, dass die Rechte an der Marke bei Disney liegen: „Disney besitzt die Rechte. Nach aktuellem Stand kann das Projekt nicht einfach woanders fortgesetzt werden.“ Das bedeute allerdings nicht, dass das Team hinter dem geplanten Revival seine kreativen Ideen aufgeben müsse. „Das heißt nicht, dass die Verantwortlichen des Reboots – darunter Sarah und Chloé sowie Nora und Lilla Zuckerman, die als Drehbuchautorinnen und ausführende Produzentinnen beteiligt waren – ihre Talente und Ideen nicht in andere Projekte einbringen können.“