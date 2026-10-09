Film Anne Hathaway schwärmt von Tom Cruises neuem Film – trotz vernichtender Kritiken

Anne Hathaway - "The Odyssey" - Paris Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2026, 09:00 Uhr

Die Oscar-prämierte Schauspielerin fand lobende Worte für die umstrittene Satire 'Digger'.

Anne Hathaway stellt sich hinter Tom Cruises neuen Film ‚Digger‘.

Die Oscar-Preisträgerin gab der umstrittenen schwarzen Komödie fünf Sterne, obwohl der Film an den nordamerikanischen Kinokassen enttäuschte und bei Kritikern auf ein geteiltes Echo stieß. Ihre erste schriftliche Filmkritik veröffentlichte die Schauspielerin auf der Plattform ‚Letterboxd‘. Darin lobte sie die neue Satire von Regisseur Alejandro González Iñárritu. Ihre positive Bewertung kommt nur wenige Tage, nachdem ‚Digger‘ in Nordamerika Berichten zufolge lediglich acht Millionen US-Dollar eingespielt hatte.

Zudem wurde kürzlich bekannt, dass Hathaway und Cruise gemeinsam an einer Fortsetzung seines Rennsportdramas ‚Tage des Donners‘ aus dem Jahr 1990 arbeiten sollen. Der Kinostart des Sequels ist für 2028 geplant. Über ‚Digger‘ schrieb die 43-Jährige: „Ich liebe diesen brillanten Film. Er ist clever, abgefahren, provokant, lustig und ambitioniert.“ Außerdem empfahl sie ihren Followern, sich selbst ein Bild zu machen, und vergab die Höchstwertung: „Für mich? 10/10.“

Mit ihrer Rezension bewertete Hathaway erstmals öffentlich einen Film auf ‚Letterboxd‘. Nutzer können dort gesehene Filme dokumentieren, ihre Meinung veröffentlichen und bis zu fünf Sterne vergeben. Ihren offiziellen Account scheint die Darstellerin im April angelegt zu haben. Damals begann sie, Filme wie ‚Blood Sinners‘, ‚Bugonia‘, ‚Eden‘ und ‚One Battle After Another‘ einzutragen. Später ergänzte sie auch mehrere Filme, in denen sie 2026 selbst mitspielt, darunter ‚Die Odyssee‘, ‚The End of Oak Street‘ und ‚Verity‘.

Zwischen Juli und Oktober beschränkten sich Hathaways Einträge auf eigene aktuelle Veröffentlichungen. Mit ihrer Empfehlung für ‚Digger‘ weicht sie nun von diesem bisherigen Muster ab. Als vier Lieblingsfilme führt ihr Profil die romantische Komödie ‚Mondsüchtig‘ (1987), die Screwball-Komödie ‚Es geschah in einer Nacht‘ (1934), das sowjetische Drama ‚Der Spiegel‘ (1975) und das Drama ‚Der seidene Faden‘ (2017) auf.

Hathaways Rezension entwickelte sich auf ‚Letterboxd‘ rasch zu einer der beliebtesten Reaktionen auf ‚Digger‘. Der Film erreichte dort bei mehr als 2.300 Bewertungen durchschnittlich 3,8 von fünf Sternen. Bei professionellen Kritikern fiel das Urteil deutlich verhaltener aus: Laut ‚Rotten Tomatoes‘ bewerteten bis Donnerstag (8. Oktober) nur 52 Prozent von knapp 300 Rezensenten den Film positiv. Beim Publikum kam die Satire besser an: 73 Prozent der Nutzer, die auf der Plattform eine Bewertung abgaben, reagierten positiv.

In ‚Digger‘ spielt Tom einen wohlhabenden Öl-Magnaten, dessen Aktivitäten eine Umweltkatastrophe auszulösen drohen. Damit entfernt sich der Film von den groß angelegten Action-Franchises, für die der Schauspieler vor allem bekannt ist, allen voran ‚Mission: Impossible‘ und ‚Top Gun‘.