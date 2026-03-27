Stars Amanda Peet will mit Krebs-Offenbarung eine Gemeinschaft schaffen

Amanda Peet - AVALON - Feb - 2026 - Santa Monica - Press Day Part 2 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 14:00 Uhr

Amanda Peet hofft, dass die Offenlegung ihrer Brustkrebsdiagnose „eine Gemeinschaft schafft“.

Die 54-jährige Schauspielerin unterzog sich aufgrund ihrer „dichten“ und „unübersichtlichen“ Brüste halbjährlichen Vorsorgeuntersuchungen und wurde nach einem Routinetermin im August 2025 zu einer Biopsie überwiesen, bei der ein Tumor gefunden wurde, der zwar klein erschien, für dessen „Ausmaß“ jedoch eine Magnetresonanztomographie (MRT) erforderlich war.

Peet – deren Krebs behandelbar ist – wurde für ihren Mut gelobt, in einem Essay für ‚The New Yorker‘ am 21. März über ihre gesundheitliche Tortur zu sprechen. Während eines Interviews mit ‚Extra‘ sagte Moderatorin Mona Kosar Abdi (34) zu der Darstellerin, dass sie durch das Teilen ihrer Geschichte Leben gerettet habe und „Frauen dazu ermutigt, sich frühzeitig untersuchen zu lassen“. Peet antwortete: „Vielen Dank, dass Sie das sagen. Ja, oder auch nur, um den Menschen Trost zu spenden. Ich denke, eine Gemeinschaft rund um dieses Thema zu schaffen, ist wahrscheinlich hilfreich. Ich weiß, dass ich sofort dringend eine gebraucht habe, als ich davon erfuhr.“

Die Freundin der Schauspielerin, Sarah Paulson, lobte Amanda für ihren „ungemein wunderschönen“ Essay über ihre Brustkrebsdiagnose – die sie erhielt, als ihre Eltern, Penny und Charles, im Hospiz im Sterben lagen.